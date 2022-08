Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a verse las caras este 2022, cuatro meses después de la abultada victoria por parte de los blanquiazules ante los cremas por 4-1 en el estadio Monumental. Una tarde que será recordada por los hinchas íntimos durante varios años, pero que los merengues tratarán de olvidar devolviéndole la moneda en Matute, este domingo 4 de septiembre.

Es por ello que los dirigidos por Carlos Companugcci saltarán al gramado del Alejandro Villanueva con la idea de conseguir una importante victoria que no solo los catapulte en la tabla del Torneo Clausura, sino también en el acumulado, donde marchan muy rezagados; a diferencia de los dirigidos por Carlos Bustos, que pelean por el título de esta segunda parte del torneo.

Es así que ambos conjuntos se encuentran en realidades completamente diferentes, más allá de las propuestas de juego y planteles (hasta un punto debatible), pues en Alianza Lima miran muy de cerca el sueño de conseguir el trofeo del clausura y meterse de lleno a los play-offs por el título nacional. Mientras tanto, en Universitario aguardan meterse a puestos de torneos internacionales .

Alianza Lima lucha por el título

Tras un Apertura entre altos y bajos, Alianza Lima despertó y encadenó una serie de victorias en el Clausura que lo catapultaron hasta la parte superior de la tabla con muchas chances de conseguir este título. A favor de los dirigidos por Carlos Bustos es que ya descansaron (a diferencia de muchos de sus rivales) y tienen un partido pendiente frente a Melgar.

Pero eso no es todo: de no conseguir el Clausura (mientras no lo haga el Dominó), deberán sumar la mayor cantidad de puntos posibles para quedar entre los mejores del acumulado, donde marchan en tercer lugar con 50 unidades. De acuerdo a las reglas de la Liga 1, los play-offs los disputarán los ganadores del Apertura, Clausura y los dos mejores ubicados en la tabla acumulada.

Universitario podría igualar en puntos a Alianza Lima si logra una victoria en Matute. Foto: Antonio Melgarejo/GLR

Universitario va por un torneo internacional

A diferencia de los blanquiazules, Universitario se ubica en un puesto nada optimista en el acumulado y se encuentra luchando por conseguir un cupo a un torneo internacional.

De momento, los de Ate marchan en la novena casilla con 42 unidades, dos puntos menos que Deportivo Binacional, equipo que estaría consiguiendo el último cupo a la Copa Sudamericana.

Como se recuerda, los primeros dos lugares de la tabla acumulada van directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el tercer y cuarto van a la fase previa de este torneo.

Desde este puesto hasta el octavo se reparten los boletos para la primera fase de la Sudamericana .

Liga 1 2022 Tabla Torneo Clausura

Liga 1 2022 Tabla Acumulada