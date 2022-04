¿Dónde ver el partido Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League?

El 'Apache' es una voz autorizada para hablar sobre los citizens, el argentino defendió la casaquilla celeste entre 2009 y 2013, donde ganó tres campeonatos: Premier League, FA Cup, Community Shield.

'Carlitos' fue parte del equipo que del City que ya empezaba a esbozarse como un equipo grande y competitivo de Europa. "10 años atrás, el City peleaba de media tabla para abajo o para arriba. Ahora, que están jugando con los grandes de igual a igual, se tienen que sentir orgullosos", indicó el argentino.

TEVEZ 🗣 “I can see an open game, a good game but I feel happy that City are in this position, fighting with the top teams in Europe."



Hear what Tevez had to say ahead of tonight's #UCL clash! 🎥 pic.twitter.com/gC9CTzWBmg