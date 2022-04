¡Resucita el Madrid! Rodrygo anota el descuento en el Bernabéu e iguala la serie ante Chelsea

Real Madrid aún tiene vida en el partido ante Chelsea por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los merengues perdían 3-0 hasta los 80 minutos de la parte complementaria, cuando Rodrygo apareció en el área de los blues para anotar el descuento.

El delantero brasileño ingresó a los 78′ de la parte complementaria en reemplazo de Casemiro. Carlo Ancelotti decidió meter un atacante más para buscar el gol que le permita regresar a la carrera en la serie ante el equipo de Tuchel.

Dos minutos después, un gran pase de Modric hacia el área del Chelsea fue bien aprovechado por Rodrygo, quien remató de derecha para anotar el 1-3 ante los londinenses en el Santiago Bernabéu.

Mira el gol de Rodrygo en el Real Madrid vs. Chelsea

