El duro testimonio del papá de Robert Rojas: “Me dijo que se rompió un hueso”

Duro momento. La victoria de River Plate ante Alianza Lima por Copa Libertadores pasó a un segundo plano tras lo ocurrido con Robert Rojas. La imagen del paraguayo llorando en el césped del Nacional dio la vuelta al mundo y afectó a muchas personas. El propio padre del futbolista narró lo que sintió a ver a su hijo tendido.

“Ahí mismo, cuando se agarró la cabeza, me di cuenta de que era una grave lesión. Él jamás ha caído así, llorando. Estábamos con la familia mirando el partido. Nadie pudo dormir hasta la madrugada”, manifestó en diálogo con TyC Sports.

Asimismo, Nicolás Rojas reveló lo que conversó con el central apenas ocurrió el lamentable suceso. “Ya me decía que se rompió uno de sus huesos y que no sabía si los dos. O un hermano o yo vamos a viajar para allá en estos días. Después de entrar al hospital, no pude hablar con él. Cuando hablé, él ya estaba tranquilo, me dijo que ya pasó”, agregó.

Por otra parte, todas las críticas recayeron sobre el accionar del peruano Aldair Rodríguez. El atacante de Alianza Lima disputó el balón de forma vehemente y muchos medios lo responsabilizan de la lesión del ‘Sicario’; sin embargo, para el padre no hubo una intención de dañar.