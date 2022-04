¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores?

Boca Juniors vs. Deportivo Cali miden fuerzas este martes 5 de febrero desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) por la primera fecha del Grupo E de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. La transmisión está a cargo de ESPN y Star +. Asimismo, para seguir de forma online, lo podrás hacer a través de La República Deportes.

El cuadro Xeneize debutará en la mítica Libertadores de América contra ‘La Verde’ de Cali. Para el encuentro, los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano serán titulares en la zaga del ‘Azul y oro’. Cabe mencionar que Sebastián Battaglia no podrá contar con seis jugadores por la suspensión en el último partido que disputó Boca el año pasado.

Boca Juniors vs. Deportivo Cali: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Deportivo Cali ¿Cuándo juegan? Martes 5 de febrero ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En dónde juegan? Estadio Palmira ¿En qué canal? ESPN y Star +

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Deportivo Cali?

El duelo entre Boca Juniors vs. Deportivo Cali se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Cabe recordar que el horario cambia dependiendo tu ubicación:

Argentina: 9:30 p. m.

Chile: 9:30 p. m.

Uruguay: 9:30 p. m.

Brasil: 9:30 p. m.

Paraguay: 9:30 p. m.

Costa Rica: 6:30 p. m.

Perú: 7:30 p. m.

Ecuador: 7:30 p. m.

Colombia: 7:30 p. m.

México: 6:30 p. m.

Bolivia: 8:30 p. m.

Venezuela: 8:30 p. m.

Estados Unidos (Florida): 7:30 p. m.

Estados Unidos (New York): 7:30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Boca Juniors vs. Deportivo Cali?

Boca Juniors vs. Deportivo Cali será transmitido por la señal internacional ESPN. Asimismo, para verlo por streaming lo podrías hacer por la aplicación Star +.

Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Internacional: Bet365

México: TNT Sports, HBO Max, TNT Go

Perú: Star+, ESPN

Ecuador: ESPN, Star+

Colombia: Star+, ESPN

Bolivia: ESPN, Star+

Venezuela: Star+, ESPN

Paraguay: Star+, ESPN

Chile: ar+, Fox Sports 1 Chile

Uruguay: Star+, ESPN

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Deportivo Cali EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Deportivo Cali por internet, puedes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Boca Juniors vs. Deportivo Cali: alineaciones probables

Boca Junios: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio o Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.

Deportivo Cali: Acevedo; Gutiérrez, Burdisso, Marsiglia, Velasco; Congo, Camargo; Vásquez, González, Teo Gutiérrez; Vuletich.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Deportivo Cali?

El partido de Boca Juniors vs. Deportivo Cali tendrá como escenario el Estadio Palmira de Colombia.