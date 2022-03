Alonso tras la eliminación de Universitario de la Libertadores: “Sin duda merecimos más”

Universitario de Deportes cayó como local en el Estadio Nacional ante Barcelona SC por el duelo de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Los cremas llegaron al coloso de José Díaz con la consigna de revertir el resultado de ida (2-0) junto con el apoyo de afición, que terminó colmando el recinto deportivo.

No obstante, los merengues no llegaron a cumplir su objetivo, ya que no supieron aprovechar sus oportunidades de gol, y el conjunto ecuatoriano, que jugó con un hombre menos durante gran parte del duelo, terminó llevándose la victoria con tanto de Emmanuel Martínez a los 66 minutos del complemento.

Las palabras de Federico Alonso

Alonso fue uno de los jugadores titulares del elenco conducido por Álvaro Gutíerrez, y posencuentro comentó sus sensaciones. “Hoy no estuvimos finos a la hora de definir, tuvimos varias ocasiones de gol donde pudimos arrancar con ventaja, ellos nos llegaron una vez y fueron contundentes”, dijo el defensor uruguayo, según cita Ovación.

Universitario se fue al descanso empatado a cero con Barcelona. Foto: Conmebol Libertadores

“Sin duda merecimos más, hoy Barcelona SC no la pasó bien, no estuvimos finos a la hora de definir, creo que pudimos agrandar el marcador” , precisó el zaguero de 30 años de edad.