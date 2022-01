Alianza Lima y Gabriel Achilier: la historia del refuerzo que no jugó ni un minuto

Gabriel Achilier no es más jugador de Alianza Lima. El zaguero de 36 años, que había llegado para reforzar al equipo íntimo la temporada pasada, no llegó a disputar un minuto en cancha y ni siquiera compartió entrenamientos con los blanquiazules, lo que lo obligó a rescindir contrato con la institución victoriana y continuar su paso en Orense de Ecuador.

En esta oportunidad te contaremos lo que sucedió con el exseleccionado ecuatoriano y mundialista en Brasil 2014, quien se enteró del “descenso” íntimo cuando pisó la capital limeña . A su llegada, expresó que no había llegado a Perú para jugar la segunda división.

Contactos con Gabriel Achilier y su llegada al Perú

Semanas antes para la culminación del torneo de 2020, se filtró la información de que Alianza Lima había firmado un preacuerdo con Gabriel Achilier por las próximas dos temporadas . El ecuatoriano, quien no jugaba desde el 14 de febrero con Morelia, arribó a nuestro país el 5 de diciembre de ese año con la consigna de disputar la Primera División, pero grande fue su sorpresa al enterarse recién en ese momento que los íntimos habían descendido.

Para ese entonces, los blanquiazules habían presentado su reclamo en el TAS y estaban a la espera de un veredicto final. Achilier, que se encontraba en la capital, había dejado en claro que no estaba en sus “planes jugar segunda” y debido a su alto salario ambas partes llegaron a un mutuo acuerdo: que sea prestado hasta que en Alianza Lima aclaren su panorama.

“Al llegar a Perú entendí la situación del club, que deportivamente había descendido. Si bien trataron de buena manera de hacerme sentir bien, los días posteriores fueron de incertidumbre total porque no había certeza de lo que pasaría y esto sigue hasta el día de hoy”, declaró en su momento el defensa.

Gabriel Achilier arribó a nuestro país. Foto: Twitter Camila Zapata

Presentación en Ecuador

Durante la batalla legal en el plano internacional, Gabriel Achilier fue anunciado el jueves 21 de enero del 2021 por el Orense Sporting Club, por toda una temporada. En su presentación, el ecuatoriano reveló que el plan era mantenerse en actividad y sumarse al plantel íntimo el siguiente año.

“ La intención es sumarme el próximo año a Alianza y jugar en primera. Sé que va a armar un equipo competitivo para estar nuevamente donde se merece. Sin duda, sumarme sería especial por el esfuerzo que hizo la institución por buscarme y tenerme en el club” , expresó en el medio Toca y Pasa.

Además, añadió que nunca pasó por su cabeza estar en segunda. “Jugar en segunda no estaba en mis planes. Siento que soy un jugador de muy buen nivel, que he demostrado mi categoría, mi valía. Merezco también resaltármelo, uno sabe lo que ha hecho, lo que ha dejado”, finalizó.

Gabriel Achilier firma su contrato con el club ecuatoriano. Foto: Prensa Orense.

Cambia de parecer tras fallo del TAS

Tras conocerse el fallo del TAS a favor de Alianza Lima, Gabriel Achilier se pronunció. “De momento no tuve ninguna conversación, pero creo que será en estos días. Estoy muy feliz por esta noticia de que Alianza estará en primera”, sostuvo para Alianza History.

Si bien ya había firmado un contrato con Orense de su país, dejó muy en claro que pertenece a la institución y está a la espera de su situación. “Tuve que tomar otra decisión para estar activo, pero pertenezco a Alianza. Hay que ver qué pasará”, añadió.

Alianza campeón y Achilier en duda

Luego de vencer a Sporting Cristal en la gran final de la Liga 1 y coronarse campeones del fútbol peruano, en Alianza Lima empezaron a diseñar el plantel para el 2022. De la lista de refuerzos, solo dos estaban en duda: Beto da Silva y Gabriel Achilier. El primero ya se encuentra entrenando con Carlos Bustos, mientras que el segundo rompió su vínculo.

El entrenador blanquiazul aseguró que estaban “analizando” la situación del ecuatoriano y se daban las “condiciones” para que pueda venir. ¿A qué se refería con esto? El cupo de extranjeros. Hasta el momento, los íntimos tienen cinco foráneos (número máximo según la Liga 1): Arley Rodríguez, Darlin Leiton, Edgar Benítez, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. Además, contrataron al peruano Christian Ramos para la defensa central.

Motivos más que suficientes para que el defensor de 36 años entendiese que en La Victoria no contaban con él. “Al parecer no entro en los planes del club, del equipo, y eso nos pone muy tristes, teníamos mucha ilusión y ganas de ir, pero por situaciones que se dan en el fútbol, de momento, no entraría en los planes. Me tocaría analizar una opción o las que se están dando hasta ahora”, declaró.

Achilier continuó y reveló que, pese a tener contrato, no había chances de formar parte del equipo blanquiazul. Sin embargo, confesó no guardarle rencor a la gente de Alianza Lima, porque creyeron en él. “Apostaron por mí en un momento donde lo necesitaba”, expresó.

Gabriel Achilier habló sobre por qué no jugará en la Liga 2 con Alianza Lima. Foto: API

Rompe su vínculo

Finalmente, el vínculo contractual entre Gabriel Achilier y Alianza Lima terminó de romperse este último miércoles 12 de enero. La institución comunicó a través de sus redes sociales la rescisión del contrato con el ecuatoriano, mientras que al mismo tiempo el Orense anunciaba su renovación por una temporada más.

Así es como termina la relación entre ambas partes, en la cual el ecuatoriano no solo no llegó a disputar ningún partido con los blanquiazules, sino que tampoco compartió un solo entrenamiento, ni mucho menos pisó el Alejandro Villanueva.