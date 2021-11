¿Dónde ver en Argentina la Champions League EN VIVO y ONLINE?

Otra jornada más de Champions League. En Argentina la sintonía de los partidos tendrá alta convocatoria, pues el cotejo más relevante de la fecha enfrenta al Manchester City vs. PSG, el equipo de Messi, Di María, Leo Paredes y demás latinoamericanos. Otro encuentro del que se estará expectante es el Barcelona vs. Benfica, pues será el primer partido en competición europea de Xavi Hernández como entrenador.

No menos importante es el choque del Chelsea vs. Juventus y Atlético Madrid vs. AC Milan. En definitiva, es un fecha cargada de cruces relevantes. Se definirán las posiciones para los próximos octavos de final.

Partidos de Champions League 23 de noviembre

Los encuentros de la quinta fecha de la Champions League son impostergables para el televidente. El Bayern Múnich visita Ucrania; el Manchester United, España y la Juventus viaja a Londres.

Villareal vs. Manchester United

Hora: 2.45 p. m.

Dynamo Kyiv vs. Bayern Munich

Hora: 2.45 p. m.

Barcelona vs. SL Benfica

Hora: 5.00 p. m.

Young Boys vs. Atalanta

Hora: 5.00 p. m.

Lille OSC vs. Red Bull Salzburg

Hora: 5.00 p. m.

Sevilla vs. VfL Wolfsburg

Hora: 5.00 p. m.

Chelsea vs. Juventus

Hora: 5.00 p. m.

Malmö FF vs. Zenit St. Petersburg

Hora 5.00 p. m.

Partidos de Champions League 24 de noviembre

Los juegos de esta jornada de la Champions League son imperdibles para los espectadores. El PSG viaja a Inglaterra, el Milan a España y el Real Madrid visita Moldavia, un país de Europa Oriental.

Inter vs. Shakhtar Donetsk

Hora: 2.45 p. m.

Besiktas vs. Ajax

Hora: 2.45 p. m.

Manchester City vs. Paris Saint-Germain

Hora: 5.00 p. m.

Club Brujas vs. RB Leipzig

Hora: 5.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Milan

Hora: 5.00 p. m.

Liverpool vs. Porto

Hora: 5.00 p. m.

Sporting Lisboa vs. Borussia Dortmund

Hora: 5.00 p. m.

FC Sheriff vs. Real Madrid

Hora: 5.00 p. m.

¿Cómo puedo ver la Champions League en Argentina por TV?

La licencia de la competición europea en suelo latinoamericano, en ciertos países, la tiene ESPN . Consulta con tu operador de cable si cuenta con el servicio incluido o si acaso debe crearse una cuenta en Star+ , la plataforma online que integra a la cadena deportiva.

¿Cómo puedo ver la Champions League en Argentina por internet?

Vía online, la recomendación es la misma: adquirir el paquete de pago de Star+ para poder acceder al servicio deportivo de ESPN por internet. En caso la adquisición no suceda, puede seguir la transmisión de toda la jornada de la Liga de Campeones por La República .

Tabla de posiciones Champions League

Grupo A Puntos obtenidos 1. Manchester City 9 pts 2. PSG 8 pts 3. Club Brujas 4 pts 4. RB Leipzig 1 pts

Grupo B Puntos obtenidos 1. Liverpool 12 pts 2. Porto 5 pts 3. Atlético Madrid 4 pts 4. AC Milan 1 pts

Grupo C Puntos obtenidos 1. Ajax 12 pts 2. Sporting Lisboa 6 pts 3. Borussia Dortmund 6 pts 4. Besiktas 0 pts

Grupo D Puntos obtenidos 1. Real Madrid 9 pts 2. Inter de Milán 7 pts 3. Sheriff 6 pts 4. Shakthar Donetsk 1 pts

Grupo E Puntos obtenidos 1. Bayern Munich 12 pts 2. FC Barcelona 6 pts 3. Benfica 4 pts 4. Dynamo Kyiv 1 pts

Grupo F Puntos obtenidos 1. Villarreal 7 pts 2. Manchester United 7 pts 3. Atalanta 5 pts 4. Young Boys 3 pts

Grupo G Puntos obtenidos 1. RB Salzburg 7 pts 2. Lille 5 pts 3. Wolfsburg 5 pts 4. Sevilla 3 pts