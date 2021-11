¿Qué canal transmite PSG vs. Nantes EN VIVO por la Ligue 1 de Francia ONLINE GRATIS?

Paris Saint German vs. Nantes chocan HOY por la fecha 14 de la Ligue 1 a las 11.00 a. m. (hora peruana). El último compromiso en el que ambos equipos se cruzaron fue el 14 de enero del presente año, aunque en la jornada 23 de la pasada temporada del mismo torneo. Aquel día, Nantes dio la sorpresa y venció 2-1 a PSG. La TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO viene gracias a la señal de ESPN y Star+.

¿Cómo llega PSG?

Al equipo parisino le va mejor que bien en la competencia. Con sus 34 puntos, resultado de sus 11 victorias, un empate y solo una derrota, mantiene una diferencia de 10 puntos respecto al Lens, segundo de la tabla, y llegan tras haber doblegado al Bordeaux como visitantes.

¿Cómo llega Nantes?

El Nantes, por su parte, navega en media tabla gracias a sus 18 puntos consumados, conseguidos tras cinco triunfos, tres empates y cinco descalabros. El conjunto dirigido por Antoine Kombouaré llega tras empatar en casa 2-2 ante el Strasbourg y liga dos juegos sin conocer la victoria.

PSG vs. Nantes: ficha del partido

Partido PSG vs. Nantes ¿Cuándo juegan? HOY, 20 de noviembre ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega PSG vs. Nantes?

PSG vs. Nantes se verán las caras por la liga francesa desde las 11.00 a. m. en las instalaciones del Parque de los Príncipes este sábado 20 de noviembre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 12.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 1.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Nantes?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Dónde ver PSG vs. Nantes EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Nantes por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

PSG vs. Nantes: alineaciones probables

PSG : Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Colin Dagba, Juan Bernat; Idrissa Gueye, Danilo, Georginio Wijnaldum; Ángel Di María, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Nantes: Lafont, Fábio, Pallois, Castelletto, Appiah; Chirivella, Andrei Girotto, Simon, Blas, Kolo y Coulibaly.

¿Dónde se jugará el partido de PSG vs. Nantes?

El partido que contará con la participación de Lionel Messi se llevará a cabo en el estadio francés Parque de los Principes a las 11.00 a. m. hora peruana.