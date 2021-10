Ricardo Gareca: “Con un 5% de posibilidades nos alcanzaba, con un 10% tengo más fe todavía”

No pierde la fe. Ricardo Gareca fue consultado en conferencia de prensa sobre la percepción pesimista que tiene una parte de publico para estas nuevas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, a lo que el ‘Tigre’ destacó que está convencido de que puede lograr el objetivo de clasificar al Mundial.

“¿Cuándo se encaminó la selección en la eliminatoria pasada?, ¿a cuantas fechas logramos el objetivo? ¿Siete fechas? Creo que fue seis fechas. Pero de todas maneras, yo le digo es que sigo teniendo la misma convicción de antes ”, expresó.

Asimismo, el estratega de 63 años señaló que si en la eliminatoria pasada el 95% de la gente no creía y ahora no cree el 90%, pues ese 5% menos le da más motivación. “Estoy seguro de que ese 90% como dice que no creen en nosotros, a lo mejor no es que no crea, sino que duda. Porque una cosa es no creer y otra cosa es dudar. Si en la eliminatoria pasada a la selección con un 5% nos alcanzaba, imagíneme ahora con el 10%, tengo más fe todavía”, indicó.

Finalmente, Gareca le transmitió al publico que siga alentando a la selección, porque aún hay chaces matemáticas de alcanzar el objetivo. “Yo le digo a la gente y le transmito que siga confiando en nosotros, que no pierda la fe, por lo menos hasta que los números nos den. Si no dan los números, buscaremos terminar de la mejor manera. Por ahora los números dan, están enteros, estamos de pie, dependemos de nosotros”, indicó.