Luis Enrique minimiza críticas de la prensa española: “No los leo porque sé más de fútbol”

En la víspera del partido España vs. Italia por las semifinales de la UEFA Nations League, Luis Enrique respondió con dureza a los cuestionamientos de la prensa de su país hacia su convocatoria de 23 jugadores. En conferencia de prensa, el técnico de la Furia Roja aseguró que no toma en cuenta las opiniones vertidas en los medios porque considera que conoce mejor su oficio que los periodistas.

“No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría. Tengo más información que vosotros y sé claramente lo que busco”, declaró el entrenador. “En ninguna de las opiniones que pueda leer hay nada que me pueda interesar”, agregó para dejar en claro su opinión con respecto al tema.

Una parte de las críticas por la nómina se debe a la ausencia de un ‘9′ puro, ya que, si bien Álvaro Morata y Gerard Moreno está lesionados, otros atacantes como Raúl de Tomás o Rafa Mir no fueron tomados en cuenta.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo envió sentido pésame por muerte de la esposa de su amigo

“¿Quién dice que vamos a jugar sin delantero centro? Quizás mañana juegue con dos puntas, ¿quién lo sabe? (...) Siempre han venido seis o siete delanteros a la lista. Se puede llegar al gol de muchas maneras y ese es el objetivo. Soy un entrenador ofensivo”, respondió Luis Enrique ante la consulta.

Luis Enrique busca ganar su primer título al mando de España. Foto: captura de video/Movistar+

Luis Enrique defiende llamado de jugadores del FC Barcelona

Sobre la presencia de Sergi Roberto y Eric García, quienes fueron tenidos en cuenta pese al mal momento de su club, el DT justificó su convocatoria al destacar las virtudes que, consideró, ambos poseen.

“Le conozco perfectamente, es un gran jugador, muy versátil”, dijo sobre mediocampista. A su vez, sobre el defensa aseguró que lo vio “fantástico y sensacional”. Por último, reiteró su confianza en los jugadores escogidos por encima del descontento de la prensa.

“Como no leo nunca, para mí es la misma lista de siempre. Son los 23 jugadores que más preparados veo yo y en quienes tengo máxima confianza para sacar adelante este final four. Luego, el tiempo dirá si acerté o me equivoqué”, concluyó.

Con información de EFE.