Alianza Lima: Edgar Ospina confesó cómo Claudio Pizarro lo “salvó” de un linchamiento

¿Un gol puede salvarte la vida? Al parecer sí, este es el caso de Edgar Ospina, director técnico con gran trayectoria en el fútbol peruano. El estratega colombiano prepara un libro donde contará varias anécdotas que le dejó el fútbol, una de estas tiene que ver con Claudio Pizarro cuando lo tuvo en Alianza Lima. El popular Peinadito contó cómo un gol del Bombardero de los Andes lo salvó de un linchamiento en la altura de Cerro de Pasco.

Según cuenta el periodista Segundo Alcalde, exeditor de La República, Edgard Ospina le confesó que su vida corrió peligro cuando dirigía en 1999 a Alianza Lima, esto a raíz de unas declaración cuando le tocó visitar la ciudad de Cerro de Pasco para enfrentar al Unión Minas.

“Estábamos a poco de jugar contra el Unión Minas en Cerro de Paco y cuando me entrevistaron sobre el partido señalé que ‘era inhumano jugar en esa ciudad’. Para qué respondí eso, el pueblo cerreño se alzó en pie de guerra contra mi persona. Desde el alcalde hasta los hinchas. Es más amenazaron con lincharme en pleno estadio. Pero no tuve miedo y fui con Alianza en busca de los tres puntos...”, narró el estratega cafetero.

Las cosas no se quedaron ahí, según Ospina no fueron simples amenazas y cuando ya estaba en la ciudad junto al plantel blanquiazul, fue interceptado por la policía quien le sugirió resguardarlo ante la posibilidad de sufrir un atentado.

“Cuando ya íbamos a llegar a la ciudad, cinco patrulleros pararon el bus donde nos trasladábamos y un capitán de la policía pregunta: ¿Quién es Edgar Ospina?,’Yo’ - exclamé- y replicó ‘es mejor que viaje con nosotros porque aquí lo quieren linchar’. Bajé y mientras llegábamos al estadio Daniel Alcides Carrión veía pintas con mi cara y frases como ‘Ospina vete del Perú’. Llegamos y nadie se dio cuenta de mi presencia. Estaba con un chullo, una chalina y lentes oscuros para que nadie me reconociera...”, siguió contando el extécnico de Alianza Lima.

Ospina manifestó que dentro del estadio no pudo desenvolverse en su puesto ante las posibles represalias de la hinchada local. Claudio Pizarro fue su "héroe" aquella vez en la altura de Cerro de Pasco. Un gol del actual delantero del Werder Bremen calmó la ira de la población y el técnico terminó siendo ovacionado en las graderías del estadio.

“Ese día (del partido) no me paré por nada del mundo del banco, los que daban las órdenes eran el Chepe Torres y Martín Quintero. El partido iba 1-1 y Claudio Pizarro anota en las finales el gol del triunfo. Ganamos 2-1, suerte que Claudio me salvó la vida, porque al término del mismo, todo el estadio que era aliancista me ovacionó y casi me voy cargado en hombros”, finalizó.