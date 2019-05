¡WWE tiene competencia! El exitoso debut de AEW, la nueva empresa de lucha libre [RESUMEN]

Todos los fanáticos de la lucha libre alrededor del mundo coinciden en que la mejor época que tuvo el deporte espectáculo fue durante los años 90, tiempo en el que WWF (antiguo nombre de WWE) y WCW competían palmo a palmo por el rating, ofreciendo lo mejor de sus respectivos productos.

Aquelllos tiempos prometen volver (al menos eso es lo que esperan los aficionados a la lucha libre) con el debut en PPV de All Elite Wrestling (AEW), empresa liderada por el exluchador de WWE Cody Rhodes y los famosos Young Bucks.

En un abarrotado MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, los luchadores más cotizados de la escena independiente se hicieron presente en la compañía que ya firmó un contrato para transmitir un programa televisivo semanal. Las luchas fueron de calibre PPV y los fanáticos en las redes comentan que estuvo mucho mejor que WWE Money in the Bank.

AEW Double or Nothing: Primeros combates del evento

El show inició con el '21-Man Casino Battle Royale', una batalla real en la que el ganador obtendría una oportunidad por el Campeonato Mundial de AEW. Adam 'Hangman' Page fue el ganador eliminando a MJF en los momentos finales.

El resto de la cartelera contó con la presencia de reconocidos luchadores de la escena independiente como Kazarian, Christopher Daniels, Chuck Taylor, Trent Barreta, Jack Evans, Angélico y los japoneses CIMA y Aja Kong.

La primera sorpresa de la velada se dio durante la triple amenaza femenina entre Dr. Britt Baker, Kylie Rae y Nyla Rose. Brandi Rhodes apareció antes del inicio del combate para cambiar la lucha a una 'fatal four way' con la inclusión de Awesome Kong, quien luchara en WWE con el nombre de Kharma.

Otra de las grandes sorpresas fue la aparición de la leyenda canadiense Bret Hart. El dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE, fue el encargado de presentar el campeonato mundial de AEW, el cual tendrá dueño en el próximo evento de la compañía.

AEW Double or Nothing: 'Main events' para el recuerdo

Una de las luchas más emotivas del año fue la que nos brindaron Cody Rhodes y su hermano Dustin Rhodes, también conocido por sus años en WWE como Goldust. El más joven de los hijos del legendario Dusty Rhodes sorprendió haciendo uso de cuanta trampa pudo hacer para doblegar a su hermano, incluso le realizó un profundo corte en la cabeza que tiño de rojo la lona.

La resistencia de Dustin Rhodes hizo que el público se ponga a su favor, el intercambio de movidas finales entre ambos arrancó uno de los cánticos más difíciles de extraer del público luchístico, el 'Fight forever' (peleen por siempre). Finalmente, Cody Rhodes aplicó su conocido 'Cross Rhodes' para acabar el combate.

Esta lucha nos dejó dos momentos para enmarcar, el abrazo final entre ambos hermanos quienes se felicitaron mutuamente con lágrimas en los ojos y la entrada de Cody Rhodes. El luchador que durante su estancia en WWE utilizó el nombre de Stardust le envió un mensaje directo a Triple H y a la empresa de Vince McMahon al tomar un mazo y destruir un trono muy similar a los que usualmente utiliza 'El Juego' para realizar sus entradas.

Luego de la asombrosa demostración de lucha aérea de Los Lucha Brothers (Penta el Zero M. y Rey Fénix) ante los Young Bucks (Matt y Nick Jackson), llegó la hora del evento estelar de la noche. Chris Jericho y Kenny Omega reeditarían el asombroso combate que tuvieron en la empresa NJPW de Japón.

Fue el excampeón de WWE Chris Jericho quien salió tirunfante después de aplicarle el 'Judas Effect' a Omega. Pero el evento tenía preparada una sorpresa más, mientras Jericho celebraba en el centro del ring, hizo su ingreso Jon Moxley para atacar tanto a Jericho como a Omega.

El otrora conocido como Dean Ambrose en WWE, quedó libre hace algunas semanas y apareció de manera sorprendente para dejar en claro que será uno de los baluartes de AEW. El próximo evento será en agosto, solo queda esperar si es que el nivel se puede mantener para poner en peligro la hegemonía McMahon en el mundo del entretenimiento deportivo.

AEW Double or Nothing: Resultados completos

1. Pre-show: 'Hangman' Adam Page ganó un 21-Man Casino Battle Royale y ganó una oportunidad por el Campeonato Mundial de AEW (16:00).

Los otros participantes fueron: Sonny Kiss, Brandon Cutler, Ace Romero, Glacier, Brian Pillman Jr., Sunny Daze, Tommy Dreamer, Joey Janela, Dustin Thomas, Billy Gunn, Jimmy Havoc, Michael Nakazawa, Jungle Boy, Isiah Kassidy, Marq Quen, Luchasaurus, Shawn Spears, Orange Cassidy y Marko Stunt.

2. Pre-show: Kip Sabian derrotó a Sammy Guevara (10:00).

3. SoCal Uncensored (Christopher Daniels, Frankie Kazarian & Scorpio Sky) derrotaron a Strong Hearts (CIMA, T-Hawk & El Lindaman) (13:40).

4. Dr. Britt Baker derrotó a Awesome Kong, Kylie Rae y Nyla Rose (11:10).

5. Best Friends (Chuck Taylor & Trent Barreta) derrotaron a Los Güeros del Cielo (Angélico & Jack Evans) (12:35).

6. Hikaru Shida, Riho & Ryo Mizunami derrotaron a Aja Kong, Emi Sakura & Yuka Sakazaki (13:10).

7. Cody (con Brandi Rhodes) derrotó a Dustin Rhodes (22:30).

8. The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) derrotaron a The Lucha Bros (Rey Fénix & Penta El Zero M) y retuvieron el Campeonato Mundial en Parejas de AAA (24:55).

9. Chris Jericho derrotó a Kenny Omega y ganó una oportunidad por el Campeonato Mundial de AEW (27:00).