WWE RAW EN VIVO Mick Foley presentará un nuevo campeonato vía Fox Sports 2

WWE Monday Night RAW EN VIVO ONLINE se presenta HOY vía Fox Sports 2 desde en el Times Union Center in Albany de New York y será transmitido desde las 7 de la noche (hora peruana) con la presencia de Brock Lesnar y Mick Foley.

El programa rojo iniciará con un anuncio que ha tomado por sorpresa a todo el Universo WWE, la leyenda de la lucha violenta Mick Foley será el encargado de presentar un nuevo campeonato. El excampeón del mundo se presentará ante los fanáticos después de muchos meses sin presencia en televisión.

La hinchada de WWE comenzó a especular sobre este nuevo título y muchos piensan que se podría tratar de la reactivación del Campeonato Hardcore, cinturón que fue descontinuado en el año 2002 y que se defendía en luchas sin descalificación, en las cuales era legal el uso de cualquier objeto para hacer daño al rival.

Los rumores toman fuerza ya que Mick Foley fue el primer campeón Hardcore en WWF (antiguo nombre de WWE). El último monarca de este título fue Rob Van Dam quien le quitó el título a Tommy Dreamer para unificarlo con el intercontinental que RVD ostentaba.

Sin embargo, el otro hecho que suscitará la atención de la fanaticada es la presencia de Brock Lesnar como el flamante 'Mr. Money in the Bank' luego de sorprender a todos irrumpiendo en la lucha de escalera como el octavo participante y quedarse con el maletín que le da la oportunidad de retar a un campeón mundial en el momento que elija.

