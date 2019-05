Esperan ganarle a Sporting Cristal

Hace 25 años Sporting Cristal visitó a Mannucci en Mansiche (1 de mayo 1994) y se llevó un triunfo con goleada. Este sábado se volverán a ver las caras, en donde la escuadra tricolor espera escribir una nueva historia sobre los rimenses.

La República juntó a Osnar Noronha, Giancarlo Peña y Niger Vega, quienes están con todas las ganas de lograr la victoria en casa.

“Dependemos de nosotros para sacar esto adelante. Contra equipos grandes nos ha ido bien, hemos hecho buenos partidos. La idea es ganar y hacer respetar la casa. La idea es poder marcarle a Cristal, lo he enfrentado pero no le he podido marcar, esta puede ser la oportunidad”, sostuvo Noronha.

Por su parte Peña, que fue formado en Cristal, enfrenta a su exequipo con la intención de sumar un triunfo.

“Espero tener minutos y sacar un buen resultado. Estuve cuatro años en Cristal y ahora me debo a Mannucci. Estamos comprometidos con lograr el triunfo. Las rachas malas se rompen y sería un plus este partido”, destacó.

Finalmente Vega pidió a la hinchada que se haga sentir como siempre con el apoyo, pues ellos darán todo en la cancha para sumar de a tres.

En tanto la directiva se va a tomar su tiempo estas fechas para elegir al nuevo técnico del “Tricolor”.