Maestri sobre Pizarro: "Ya no está para la Selección Peruana" [VIDEO]

Al parecer, el tema Claudio Pizarro y su regreso a la Selección Peruana sigue siendo un debate vigente. Y es que, a pesar que el delantero tiene 40 años es un elemento aclamado por los hinchas de la ‘bicolor’, sin embargo hay otro grupo importante que considera que el periodo del ‘Bombardero’ en el equipo nacional se terminó.

Flavio Maestri exseleccionado de la ‘blanquirroja’ aseguró que la competitividad de la Bundesliga alimenta al título de Pizarro como leyenda en Europa, pero que no contribuiría en el equipo de Ricardo Gareca, el cual requiere más.

“Claudio Pizarro ya no está para la Selección Peruana. La Selección te exige más, tienes que apretar y correr, así juegues poco. Vas a disputar una Copa América”, enfatizó Flavio Maestri a FOX Sports Radio Perú. Además, explicó que el poco rodaje del delantero nacional en el Werder Bremen le resta chance de volver a la ‘bicolor’.

“Claudio entra 10 o 15 minutos. Está jugando en el Bremen por todo lo que significa. ¿Qué otro equipo lo va a contratar para que juegue esa cantidad de tiempo? Es un grandísimo jugador”, enfatizo el exSporting Cristal.

Asimismo, Maestri aclaró que Pizarro no está dentro de los 40 convocados en la lista preliminar porque no es el momento apropiado, ya que la óptica de Gareca es la Copa América, lo cual no descalifica la trayectoria del ‘Bombardero’. “¿Tiene que estar en la Selección? Estamos hablando del momento”, sentenció el exdelantero.