Giro de Italia 2019 EN VIVO: Mira aquí la transmisión de la competencia de ciclismo vía ESPN

El Giro de Italia 2019 inicia el sábado en Bolonia una nueva edición con el holandés Tom Dumoulin y el británico Simon Yates como favoritos, confrontados en 21 etapas al italiano Vincenzo Nibali y al esloveno Primoz Roglic.

Dumoulin (28 años), vencedor en 2017 y solo superado por el británico Chris Froome el año pasado, se dejó seducir por el Giro una vez más. Igual que Simon Yates (26 años), dominador el año pasado antes de hundirse en las dos últimas etapas de montaña.

"En este sentido, tengo una cuenta pendiente en el Giro", reconoce el británico, que se vengó ganando la Vuelta a España.

Si las siete llegadas en alto le dan ventaja respecto a sus rivales, la experiencia de 2018 le ha hecho prudente: "Me gusta correr de manera agresiva. Desgraciadamente, no se puede hacer siempre. Es lo que aprendí de verdad la temporada pasada".

Para que haya elementos que puedan decidir en esta lucha de los favoritos, los organizadores del Giro de Italia 2019 acordaron un lugar importante a las contrarreloj (59,8 km), con dos de ellas con final en subida, ya que la montaña forma parte del ADN del Giro en la época contemporánea.

Pero en un recorrido en el interior de las fronteras italianas, con excepción de una incursión en San Marino, habrá que esperar a la 13ª etapa para una llegada en altitud.

Las ascensiones más temibles están reagrupadas en cuatro jornadas, las principales (los puertos históricos del Gavia y del Mortirolo) están programadas el 28 de mayo. Después, los escaladores dispondrán de una buena ocasión, a la salida de los Dolomitas, para alterar la jerarquía, la víspera de la llegada el 2 de junio, delante de las arenas de Verona (norte).

En el Giro de Italia 2019, que busca satisfacer a todas las categorías de ciclistas, los velocistas contarán con sus oportunidades en las primeras jornadas. A condición de que estos especialistas (Viviani, Gaviria, Démare y Ewan principalmente) ataquen sin concesiones las dificultades habituales del Giro, sobre todo si la lluvia anunciada complica la llegada, el domingo en Toscana.

"Sobre el papel, el recorrido me gusta mucho", reconoce Roglic, que brilló la semana pasada en la Vuelta a Romandía. El esloveno, cuarto del Tour de Francia de 2018, tiene el perfil para ser un aguafiestas de los favoritos.

A sus 29 años, en un quinta temporada al más alto nivel, parece seguro de sus posibilidades, dispuesto a acceder por primera vez al podio de una gran vuelta.

Programa de las 21 etapas del Giro de Italia 2019 de ciclismo, que se correrá en 3.578,5 km del 11 de mayo al 2 de junio de 2019, con tres contrarreloj individual, incluida la de la última etapa en Verona, y dos días de descanso:

Sábado 11 de mayo:

1ª etapa: Bolonia - Bolonia (contrarreloj individual de 8,2 km)

Domingo 12 de mayo:

2ª etapa: Bolonia - Fucecchio (200 km)

Lunes 13 de mayo:

3ª etapa: Vinci - Orbetello (219 km)

Martes 14 de mayo:

4ª etapa: Orbetello - Frascati (228 km)

Miércoles 15 de mayo:

5ª etapa: Frascati - Terracina (140 km)

Jueves 16 de mayo:

6ª etapa: Cassino - San Giovanni Rotondo (233 km)

Viernes 17 de mayo:

7ª etapa: Vasto - L'Aquila (180 km)

Sábado 18 de mayo:

8ª etapa: Tortoreto Lido - Pesaro (235 km)

Domingo 19 de mayo:

9ª etapa: Riccione - San Marino (contrarreloj individual de 34,7 km)

Lunes 20 de mayo:

Día de descanso

Martes 21 de mayo:

10ª etapa: Rávena - Módena (147 km)

Miércoles 22 de mayo:

11ª etapa: Carpi - Novi Ligure (206 km)

Jueves 23 de mayo:

12ª etapa: Cuneo - Pinerolo (146km)

Viernes 24 de mayo:

13ª etapa: Pinerolo - Ceresole Reale (Lago Serru) (188 km)

Sábado 25 de mayo:

14ª etapa: Saint-Vincent - Courmayeur (Skyway Monte Bianco) (131 km)

Domingo 26 mayo:

15ª etapa: Ivrea - Como (237 km)

Lunes 27 de mayo:

Día de descanso

Martes 28 de mayo:

16ª etapa: Lovere - Ponte Di Legno (226 km)

Miércoles 29 de mayo:

17ª etapa: Commezzadura - Anterselva/Antholz (180 km)

Jueves 30 de mayo:

18ª etapa: Valdaora/Olang - Santa Maria Di Sala (220 km)

Viernes 31 de mayo:

10ª etapa: Treviso - San Martino Di Castrozza (151 km)

Sábado 1 de junio:

20ª etapa: Feltre - Croce D'Aune-Monte Avena (193 km)

Domingo 2 de junio:

21ª y última etapa: Verona - Verona (contrarreloj individual de 15,6 km)

