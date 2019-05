Richard Hidalgo: ¿Cuál fue la causa de su muerte, según su mánager? [VIDEO]

El mánager del montañista peruano Richard Hidalgo, Pablo Nalda, explicó a detalle las razones del fallecimiento del alpinista. En declaraciones para Canal N, también contó cómo los sherpas encontraron su cuerpo dentro de su carpa, en el Himalaya, ubicado en Nepal, y la forma en que recibió la noticia.

Nalda descartó negligencia alguna en la muerte del reconocido montañista. Lo primero que dijo cuando se le preguntó por Richard Hidalgo fue "seguimos un poco en shock. (...) Lo único que nos deja un poco felices, es que murió haciendo lo que le gusta", agregó.

El mánager de Richard Hidalgo contó que le contaron lo sucedido mediante una llamada que recibió a las 4:10 de la mañana. "Pensaba que era Richard que me iba a contar cómo iba su expedición. Había hablado con él el lunes por la noche y me había dicho de que la montaña no era difícil. Pero cuando levanté el teléfono me dieron esta noticia", contó.

El sherpa Mingma de la organización Seven Summit Treks declaró a la AFP que "los guías dijeron que parecía haber muerto mientras dormía. Estamos viendo cómo transportar su cuerpo". Hidalgo había sobrepasado los 8.841 metros.

Lo primero que pensó cuando recibió esta noticia fue que se trataba de una broma. Narró que tuvo que asumir el fallecimiento del deportista y "tratar de llevar la triste noticia". "Richard siempre trató de llevar la bandera del Perú a lo más alto del mundo y ahora puso la vara mucho más alta, porque la llevó hasta el cielo", comentó.

Aseguró que su fallecimiento no sucedió por acto negligente de Hidalgo, pues su muerte se dio luego de que decidiera permanecer a 8.000 metros de altura sin oxígeno suplementario. "Él estaba acostumbrado a este tipo de recorridos. Llega con tiempo para aclimatarse, por eso hay que descartar cualquier razón como una hipotermia", explicó.

Añadió que su muerte debió ser por un paro cardiaco, ya que el montañista siempre se preparaba antes de ascender a un monte. "Ha sido una muerte natural, al parecer de un paro cardíaco", señaló. El equipo de prensa del alpinista comunicó hoy, miércoles 8 de mayo, el deceso de Hidalgo en Nepal.