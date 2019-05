Julinho a Arévalo tras debatir sobre Universitario: “A mi no me calles” [VIDEO]

En la mesa de Fox Sport Perú el análisis del partido entre Universitario de Deportes y César Vallejo estuvo candente. ¿La razón? Peter Arévalo y Julinho se enfrascaron en una tensa discusión donde Alan Diez tuvo que intervenir para detener las acciones. El video se puede encontrar en Youtube.

La discusión entre ambos panelistas surgió tras el debate si el primer gol de Santiago Silva, delantero del club César Vallejo, era o no una falta sobre Nelinho Quina. Alan Diez, el mediador de la mesa, empezó a recibir opiniones de todos sus compañeros. Julinho dio sus argumentos y apuntó que el jugador poeta no había cometido infracción en la jugada en discusión.

Segundos después los demás panelistas empezaron a emitir su punto de vista, sin embargo Julinho optó por intervenir una vez más en el debate y esto no le agradó a Peter Arévalo. El periodista deportivo interrumpió al exfutbolista de Sporting Cristal pidiéndole le de oportunidades a sus compañeros.

“Perdón ya diste tu opinión para ti no es falta, ahora deja explicar al resto”, expresó Arévalo como se puede apreciar en Youtube. Esto no cayó nada bien en Julinho que en evidente incomodidad le respondió automáticamente a su compañero.

“¿A mí me estás callando la boca? Acá estamos en una mesa conversando, no me calles la boca, ya di una opinión y la voy a seguir dando. Si no sabe entrar a un camerino no entre”, fueron las palabras del exfutbolista.

Este tenso pasaje del programa deportivo fue apaciguado por Alan Diez quien en plena discusión intervino para que sus compañeros se detengan en el cruce de palabras, tal y como se muestra en el video de Youtube.