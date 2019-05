UFC confirmó esperada revancha entre Cormier vs Miocic por el título peso completo

Se concretó la revancha más esperada de todos en UFC. Luego de casi un año el campeón de los pesos completos, Daniel Cormier, enfrentará por segunda vez al antiguo monarca de la división, Stipe Miocic, en un combate donde el título estará en juego.

La empresa anunció en sus redes sociales que esta pelea se llevará a cabo en el evento UFC 241 el próximo sábado 17 de agosto en el Honda Center de Anaheim. Cormier ganó el título en la división peso completo al noquear en el primer round a Miocic en julio del año pasado, ganando además bono a Desempeño de la Noche.

El presidente de UFC, Dana White, tenía planeado que 'DC' enfrente a Brock Lesnar en esa misma fecha, pero la superestrella de WWE le confirmó su retiro de las MMA y por ende su negativa a pelear con el campeón de los pesos completos.

Según el periodista Dave Metzler, la razón por la cual Lesnar no quiso volver al octágono fue por motivos económicos, pues la oferta que le hizo UFC para pelear con Cormier no le convenía. Con esta situación la empresa decidió darle la revancha a Miocic que tanto reclamó.

Stipe Miocic se consagró campeón de los pesos completos en Brasil cuando noqueó a Fabricio Werdum en 2016, luego consiguió el máximo récord de defensas en la división al ganar tres peleas consecutivas donde puso en juego su cinturón.

They will run it back in Anaheim!@DC_MMA 🆚 @StipeMiocic 2 headlines #UFC241 Aug. 17! pic.twitter.com/FBEsS4qFAT