Coki Gonzáles sobre Alianza Lima: “Un jugador no quería que Russo se despida del plantel" [VIDEO]

La relación jugador – técnico estaba resquebrajada en la interna de Alianza Lima. Los entredichos de que Miguel Ángel Russo no tuvo un buen vínculo con su plantel tomó mayor fuerza luego de se filtrara una fuerte declaración de un jugador ‘íntimo’. El periodista deportivo, ‘Coki’ Gonzáles reveló que alguien no estaba de acuerdo de que el estratega argentino vaya a despedirse del plantel luego de presentar su renuncia. “¿Ya para qué?”, fue parte del mensaje. El video está en Youtube.

El último jueves ‘Coki’ Gonzáles estuvo como invitado en la mesa del programa ‘Fox Sports Perú’ donde el tema sobre la salida de Russo estuvo a la orden del día. En el medio del debate con los demás panelistas, el periodista deportivo recibió un mensaje en su celular y lo compartió en el programa en vivo ocultando la identidad del jugador.

“Un jugador me escribe, no diré quien es, pero me dice, ¿va a ir mañana (viernes), ya para qué? Mejor ni vaya”, escribió el anónimo futbolista.

Igual Miguel Ángel Russo asistió a los entrenamientos del cuadro aliancista este último viernes para despedirse de los jugadores. Su estadía en las instalaciones del Esther Grande de Bentin, donde venía entrenando el plantel principal, fue corta y luego de tener una breve conversación con el plantel 'íntimo' abandonó la sede en Lurín.

Luego de dar un paso al costado de la dirección técnica de Alianza Lima, Russo regresó a su país donde la prensa del lugar trascendió que Huracán le habría ofrecido ser el estratega de su primer equipo ante la salida de Antonio ‘El Turco’ Mohamed.