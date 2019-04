Falleció el padre de Emiliano Sala, tres meses después del terrible accidente de su hijo

Horacio Sala, padre de Emiliano Sala, exfutbolista argentino que murió en un accidente aéreo en el Canal de La Mancha el pasado mes de enero, falleció este viernes a los 58 años a causa de un infarto.

Los medios argentinos aseguraron que Horacio Sala se encontraba en su casa de Santa Fe (Argentina) cuando sufrió un ataque al corazón. Allegados afirman que sintió un dolor en el pecho y llamaron al médico, pero éste ya había muerto.

"El 2019 no deja de sorprendernos con estas noticias en este pueblo. A las 5 de la mañana me llamó la señora, la pareja de Horacio, me dijo que él estaba muy descompuesto y que estaban los médicos ahí; yo vivo a cuatro cuadras, pero cuando llegué a su domicilio ya había fallecido", confirmó la noticia Julio Müller, intendente de la ciudad de Santa Fe.

"Lo de Emiliano fue algo que nunca pudo superar. Cuando se encontró el cuerpo se pensaba que se podía cerrar el círculo. Pero me imagino que para ellos, con todas las noticias que salieron a la luz sobre el piloto o que ahora el club (Cardiff) no quiera pagar debió ser muy difícil", subrayó el jefe comunal.

El pasado 30 de marzo se conoció que David Ibbotson, piloto del avión en el que iba Emiliano y que se estrelló en el canal de la Mancha el 21 de enero del presente año, no contaba con autorización para volar de noche.

Emiliano Sala falleció por lesiones en la cabeza y el tronco, producto del impacto del avión en que viajaba rumbo a Cardiff para fichar por el equipo galés.