WWE: The Shield se reunió por última vez en la despedida de Dean Ambrose [VIDEO]

La facción más dominante de WWE ha llegado a su fin este domingo. The Shield dijo adiós en una última lucha que se realizó a modo de despedida para Dean Ambrose, quien deja la compañía luego de nueve años.

Por la salida de Ambrose la empresa decidió hacer este evento que se llamó 'The Shield: Final Chapter'. Desde enero pasado se conoció que el excampeón WWE dejaba la compañía luego de su negativa a renovar.

BREAKING: Dean Ambrose (Jonathan Good) will not be renewing his contract with WWE when it expires in April. https://t.co/RdxZmUXyuK