UFC San Petersburgo EN VIVO: Overeem vs Oleinik en un choque de poderes en Rusia

UFC San Petersburgo (UFC Fight Night 149) Vía Fox Sports | UFC vuelve a Rusia con una cartelera estelarizada por la batalla entre Alistair Overeem vs Alexey Oleinik. El evento se llevará a cabo en el Yubileyny Sports Palace desde las 12:00 pm.

La pelea principal del evento será el enfrentamiento entre los pesos pesados Alistair Overeem vs Alexey Oleinik. Además, Antonina Shevchenko se mide con Roxanne Modafferi en su segunda presentación en UFC.

Overeem viene de noquear a Sergey Pavlovich en UFC China, una victoria que regresó a 'The Reem' a la senda de la victoria luego de caer dos veces consecutivas, primero ante Francis Ngannou y luego ante Curtis Blaydes, ambos por KO.

El kickboxer holandés es uno de los peleadores más reconocidos del mundo, tiene triunfos sobre peleadores de renombre como Fabricio Werdum, Andrei Arlovski, Junior Dos Santos y Frank Mir, todos ellos excampeones de UFC. Overeem fue campeón mundial de Strikeforce y ha tenido una oportunidad por el título de UFC, aunque perdió con Stipe Miocic.

Por su parte, el ucraniano Alexey Oleinik llega a este combate reemplazando a Alexander Volkov quien tuvo que dejar la contienda por una lesión. 'La boa constrictor' viene de dos sendas victorias por sumisión, ambas ganadoras de la actuación de la noche.

En UFC 224, Oleinik rindió a Júnior Albini con una 'Ezekiel choke', llave muy pocas veces vista en combates de MMA. Luego, derrotó en el primer round a Mark Hunt con una mataleón. ¿Conseguirá tres sumisiones segudidas que lo acerquen a una oportunidad titular?

Antonina Shevchenko, oriunda de Kirguistán y nacionalizada peruana, tendrá su segunda pelea en la UFC. Luego de vencer por decisión unánime a la coreana Ji Yeon Kim, 'La Pantera' se medirá con la veterana Roxanne Modafferi.

Antonina buscará subir en los ránkings de la misma categoria en la que su hermana es campeona mundial. Valentina Shevchenko se encuentra también en Rusia para brindarle todo su apoyo a 'La Pantera'.

