DT de Argentina hace polémica declaración tras derrota por 4-1 ante Ecuador [VIDEO]

La selección de Ecuador tenía que hacer un milagro ante Argentina si es que quería clasificar al Mundial Sub 17. Como en el fútbol todo es posible, la 'tricolor' logró lo inesperado y venció por 4-1 a la 'albiceleste' en la última fecha del Sudamericano Sub 17, la cual estuvo llena de polémicas.

Pese a la goleada, Argentina logró coronarse como campeona del Sudamericano Sub 17, mientras que Ecuador agarró el último cupo para el Mundial de la categoría en mención.

Pablo Aimar, DT de Argentina, se mostró autocrítica por la derrota pese a conseguir el título del Sudamericano Sub 17 y así lo demostró durante la conferencia de prensa.

"Se cansaron. Son chicos, cometieron un par de errores y se desconcentraron. Eso los hizo hasta dudar mucho de lo que son como equipo, dejaron de hacer las cosas que los hacen fuertes, perdieron toda la confianza que habían ganado hasta ahora en la última media hora de partido", señaló el entrenador de la selección de Argentina.

Además, el popular 'Payaso' confesó que no le agradó la derrota que sufrió la selección de Argentina. "Nos vamos con un sabor raro de boca por el partido de hoy. Sobre todo, por la última media hora en la que nos vimos superados y los chicos no tuvieron respuesta", aseguró el entrenador de la Sub 17.

Según Aimar, uno de los factores por los cuales Argentina perdió en la última fecha del Sudamericano Sub 17 fue la inexperiencia de sus jugadores, dejando entrever que no hubo ningún tipo de acuerdo con Ecuador. "Son chicos, tienen 16 o 17 años y no han vivido muchas veces esto de estar cerca de ser campeones. Por eso cometieron un par de errores. Nos pasó en el primer partido: Argentina empezó perdiendo con Uruguay 3-0 y eso fue un golpe fuerte para ellos. Terminan de la misma manera, aunque con el objetivo, que era clasificar para el Mundial, cumplido", finalizó el DT de la 'albiceleste'.

En redes sociales, los cibernautas creen que el partido entre Argentina y Ecuador por la última fecha del Sudamericano Sub 17 fue polémico debido al resultado final. La 'tricolor' necesitaba ganar por tres goles de diferencia, mientras que la 'albiceleste' no podía perder por una diferencia de cuatro goles. Ambos resultados se dieron, generando que Perú no clasifique al Mundial de la categoría.