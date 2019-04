América vs Juarez EN VIVO: partido por la final de la Copa MX 2019

VER EN VIVO | América vs Juárez se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Azteca Deportes y Televisa) | YouTube | América vs Juárez por Internet Gratis | por la final de la Copa MX. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Olimpico Benito Juárez desde las 9:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (hora de México). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

FC Juárez es la gran sorpresa en esta edición de la Copa. Los dirigidos por Gabriel Caballero fueron líderes del grupo 2; hasta el momento marchan con cuatro victorias, tres empates y cero derrotas. Eliminaron al León en los octavos, al Veracruz en cuartos y a los Pumas en semifinales.

América, el gran favorito en el torneo, eliminó al Pachuca en octavos, a Chivas en cuartos y después goleó 4-0 al Xolos de Tijuana en las semifinales de la Copa MX. Por su parte el cuadro de Chihuahua sumó 10 puntos en la fase de grupos, ocupan el segundo lugar general. En total metieron 11 goles y recibieron 4.

Fuera de la Copa MX ambos equipos llegan con derrota. Juárez cayó por 2-1 en su visita al Atlante en el Ascenso MX, caso similar al de América que fue superado por Xolos.

América vs. Juárez: horarios en el mundo

Perú 9:00 p.m.

Ecuador 9:00 p.m.

Colombia 9:00 p.m.

México 9:00 p.m.

Bolivia 10:00 p.m.

Paraguay 10:00 p.m.

Venezuela 10:00 p.m.

Argentina 11:00 p.m.

Chile 11:00 p.m.

Uruguay 11:00 p.m.

Brasil 11:00 p.m.

América vs Juárez: posibles alineaciones

América: Agustín Marchesín; Emanuel Aguilera, Paul Aguilar, Jorge Sánchez, Carlos Vargas; Guido Rodríguez, Nicolás Benedetti, Edson Álvarez, Renato Ibarra; José Hernández y Henry Martín.

Juárez: Iván Vázquez; Christian Pérez, Luis López, Ricardo Chávez, Eder Borelli; Leonardo Pais, Edy Brambila, Francisco Nevarez, Joaquín Noy; Omar Panuco y Leandro Carrijo.

