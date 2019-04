Wrestlemania 35: Buddy Murphy pierde el campeonato crucero ante Tony Nese [VIDEO]

Buddy Murphy y Tony Nese abrieron Wrestlemania 35 por todo lo alto. Ambos gladiadores se midieron frente a frente por el campeonato de los pesos cruceros. Finalmente fue Tony Nese quien se llevó la victoria en una lucha muy reñida.

En los primeros minutos del combate, Murphy ya sangraba de una ceja por lo que se tuvo que sobreponer para lograr contrarrestar el ataque aéreo y las certeras patadas de Nese. Murphy consiguió aplicar su movida final, no obstante no pudo llevarse la victoria.

An INCREDIBLE moonsault from @TonyNese connects on the WWE #CruiserweightChampion @WWE_Murphy! #WrestleMania #Kickoff pic.twitter.com/FTgzZQDYiJ