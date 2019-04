WrestleMania 35 EN VIVO vía Fox Action: sigue el Kickoff Show de WWE con Triple H y Batista

WWE presenta este domingo WrestleMania 35 EN VIVO y EN DIRECTO en un evento que tiene todo para ser histórico. Desde su lucha estelar, el combate de despedida de Kurt Angle y el enfrentamiento entre Triple H vs Batista donde el que pierda le dirá adiós a su carrera.

Wrestlemania 35 EN VIVO: Vive el Kick Off Show EN DIRECTO

Wrestlemania 35 EN VIVO: Resultados del evento WWE

Número Luchas Estipulación 16 Ronda Rousey (Raw) vs. Charlotte Flair (SmackDown) vs. Becky Lynch Triple amenaza por el título femenino de RAW y SmackDown 15 Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins Por el título Universal de RAW 14 Daniel Bryan (c) vs. Kofi Kingston Por el título mundial de SmackDown 13 Finn Bálor vs Bobby Lashley (c) Por el título intercontinental 12 Kurt Angle vs. Baron Corbin Lucha de retiro de Kurt Angle 11 Triple H vs. Batista No holds barred 10 Shane McMahon vs. The Miz Falls count anywhere 9 AJ Styles vs. Randy Orton 8 Samoa Joe (c) vs. Rey Mysterio Por el título de los Estados Unidos 7 Roman Reigns vs. Drew McIntyre 6 The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) (c) vs. Ricochet y Aleister Black vs. The Bar (Cesaro y Sheamus) vs. Shinsuke Nakamura y Rusev Por los títulos en pareja de SmackDown 5 The Boss 'n' Hug Connection (Bayley y Sasha Banks) (c) vs. Beth Phoenix y Natalya vs. The IIconics (Billie Kay y Peyton Royce) vs. Nia Jax y Tamina Por los títulos en pareja femeninos 4 The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) (c) vs. Curt Hawkins y Zack Ryder Por los títulos en pareja de RAW 3 Batalla Real de Hombres Por el trofeo del André the Giant Memorial Battle Royal 2 Batalla Real de Mujeres 1 Tony Nese derrotó a Buddy Murphy (c) Por el título de peso crucero

Nota previa

Brock Lesnar defenderá el campeonato universal de WWE cuando enfrente al ganador del Royal Rumble 2019, Seth Rollins en lo que podría ser la segunda tercera coronación del 'Beast Slayer' con el máximo campeonato de la empresa. Ambos luchadores se vieron las caras por última vez en un ring el año 2015.

Este año WWE sorprendió a los fans al anunciar el primer certamen estelar de mujeres en la historia de WrestleMania. Ronda Rousey (Campeona Femenil de Raw), Charlotte Flair (Campeona Femenil de SmackDown) y Becky Lynch estarán frente a frente a modo de "Winner Takes All", y la ganadora se llevará los títulos de ambas marcas.

Kofi Kingston ha hecho hasta lo imposible para llegar a Wrestlemania 35. El integrante de 'The New Day' logró un pase al evento gracias a la ayuda de sus compañeros. De esta forma, el jamaiquino se medirá ante Daniel Bryan por el campeonato mundial de la WWE.

Wrestlemania 35: los títulos estarán en juego

Una de las atracciones especiales del Wrestlemania de este año es que todos sus campeonatos estarán en juego, teniendo como principal interés a los duelos por los títulos mundiales masculinos y femeninos.

Cartelera completa de Wrestlemania 35

Ronda Rousey vs Charlotte Flair vs Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw y de SmackDown (Main Event).

Brock Lesnar vs Seth Rollins por el Campeonato Universal de WWE.

Daniel Bryan vs Kofi Kingston por el Campeonato de la WWE.

Triple H vs Batista en Combate No Holds Barred (Sin descalificación): Si 'El Juego' pierde, se retira de la competencia activa.

Samoa Joe vs Rey Mysterio por el Campeonato de Estados Unidos.

Bobby Lashley vs 'Demon King' Finn Balor por el Campeonato Intercontinental.

The Usos (Jimmy y Jey Uso) vs The Bar (Sheamus y Cesaro) vs Ricochet & Aleister Black vs Rusev & Shinsuke Nakamura por el Campeonato por parejas de SmackDown.

The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder) vs Curt Hawkins & Zack Ryder por el Campeonato por parejas de Raw.

Kurt Angle vs Baron Corbin en la última pelea del medallista olímpico antes de pasar al retiro.

Shane McMahon vs The Miz en Combate Falls Count Anywhere (Lucha donde las caídas son válidas en cualquier parte).

AJ Styles vs Randy Orton

Roman Reigns vs Drew McIntyre

Buddy Murphy vs Tony Nese por el Campeonato del peso crucero.

The Boss 'n' Hug Connection (Sasha Banks & Bayley) vs The Divas of Doom (Beth Phoenix & Natalya) vs The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce) vs Nia Jax & Tamina por el Campeonato femenino de parejas.

Batalla Real en memoria de André El Gigante: Braun Strowman, Colin Jost, Michael Che, Andrade, Apollo Crews, Titus O'Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Gran Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhyno, Viktor, Konnor, Ali, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker y EC3.

Batalla Real femenina: Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James y Zelina Vega.

WWE WrestleMania 35 - horarios en el mundo

País: Kick Off / Cartelera estelar

Perú: 4:00 p.m. / 6:00 p.m.

México: 3:00 p.m. / 5:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m. / 9:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m. / 9:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m. / 9:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m. / 9:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m. / 7:00 p.m.

España: 00:00 a.am. / 2:00 a.m.

WrestleMania 35: sede del evento

WWE WrestleMania 35 tendrá lugar este domingo 7 de abril EN VIVO desde el MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.