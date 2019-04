WWE: 9 celebridades que han luchado en Wrestlemania [FOTOS]

Con la presencia confirmada de los comediantes estadounidenses Michael Che y Colin Jost en el Andre The Giant Memorial Battle Royal, Wrestlemania 35 cumple con la cuota de celebridades participantes en el evento más grande de WWE.

Pero Che y Jost no son los únicos. A lo largo de la historia de Wrestlemania, muchas celebridades han tenido participación en 'La Vitrina de los Inmortales' que ha ido más allá del ámbito del entretenimiento. Estas personalidades osaron meterse al ring para enfrentar a los mejores luchadores del mundo, algunos con más suerte que otros.

Conoce a continuación, las celebridades que han luchado en Wrestlemania.

1. Mr. T (Wrestlemania I y II)

El actor, mejor conocido por interpretar al rudo 'Mario Baracus' de 'Los Magníficos' tuvo un breve pero significativo paso por WWE. Mr T. luchó en las dos primeras ediciones de Wrestlemania, siendo el evento estelar de la primera de ellas.

En Wrestlemania I hizo pareja con Hulk Hogan para enfrentarse a Paul Orndorff y Roddy Piper y en Wrestlemania II venció a Piper en una pelea de boxeo. Mr. T está invicto en el 'Mayor escenario de todos'.

2. William "El Refrigerador" Perry (Wrestlemania II)

El exjugador de los Osos de Chicago (NFL) participó de una batalla real pocas semanas después de ganar el Super Bowl. Esta batalla, donde también participaron otras exestrellas del fútbol americano, fue ganada por André The Giant.

3. Lawrence Taylor (Wrestlemania XI)

Otra estrella que se subió a los encordados de WWE fue Lawrence Taylor y lo hizo, nada menos, que en el evento estelar. Taylor se llevó una sorpresiva victoria ante el ya fallecido Bam Bam Bigelow.

4. Butterbean (Wrestlemania XV)

El mediático boxeador se enfrentó a Bart Gunn en una pelea de boxeo. 'El vaquero' había ganado la 'Bronca para todos' y ganó una oportunidad de enfrentar a Butterbean en Wrestlemania. El golpe que dejó KO a Gunn quedó en la historia como uno de los momentos más brutales de este evento.

5. Akebono (Wrestlemania 21)

El afamado peleador de sumo se midió ante el Big Show en Hollywood. Akebono se llevó la victoria en un 'match' que tuvo todos los ingredientes de las tradicionales peleas japonesas.

6. Floyd Mayweather (Wrestlemania XXIV)

Big Show también estuvo a cargo de recibir a Floyd Mayweather en una de las presentaciones más controversiales de alguna celebridad en el ring de WWE. 'Money' hizo muchas trampas para derrotar al gigante y se ganó el abucheo general del coliseo.

7. Snooki (Wrestlemania XVII)

La estrella del reality show 'Jersey Shore' sorprendió con su agilidad en una corta lucha. Junto a John Morrison y Trish Stratus, la mediática derrotó a Dolph Ziggler, Layla y Michelle McCool.

8. María Menounos (Wrestlemania XXVIII)

La presentadora de televisión no desentonó al unirse a Kelly Kelly para vencer a Beth Phoenix y Eve Torres. La también reportera se había lastimado dos costillas antes de la lucha ensayando para su participación en el programa 'Dancing with the Stars'.

9. Shaquille O'Neal (Wrestlemania 32)

La superestrella de la NBA tuvo su careo con el Big Show en el André the Giant Memorial Battle Royal. Una lucha singular entre ambos gigantes se intentó programar pero nunca vio la luz.