Periodista deportivo es víctima de agresión durante transmisión en vivo [VIDEO]

El periodista deportivo mexicano Gerardo Velázquez de León se encontraba hablando sobre el duelo entre América vs Tijuana por la Copa MX junto a su compañero Luis Castillo, sin imaginar que terminaría siendo víctima de una agresión por parte de un supuesto hincha. El video ha dado la vuelta al mundo y es viral en YouTube.

Tal y como se observa en las imágenes, Gerardo Velázquez de León estaba dando un reporte sobre la victoria de América ante Tijuana. Ambos estaban rodeados por varios aficionados americanistas, quienes se encontraban felices por la clasificación de su equipo a la final de la Copa MX.

De acuerdo con el video de YouTube, uno de estos hinchas cogió un vaso, el cual estaba lleno con una bebida, y se la lanzó en la cara al periodista mexicano, quien tuvo que retirarse los lentes y limpiarse el rostro.

"Acá atrás se están mojando…uy, no, no, no, no…esto ya fue un poco desagradable, pero bueno aquí seguimos", dijo Velázquez luego que el supuesto seguidor del América le arrojara la bebida.

El agresor aprovechó que todos los hinchas del América estaban eufóricos para ocultarse tras arrojar el objeto; sin embargo, las cámaras lograron captar su rostro.

En ese instante no habían policías para poner orden entre los fanáticos del América. Por su parte, Gerardo Velázquez de León tampoco denunció el hecho y optó por seguir con su trabajo.

Asimismo, se desconoce el motivo por el que el agresor aventó líquido al periodista. Al parecer habría estado en estado de ebriedad producto de la clasificación del América a la final de la Copa MX.