MotoGP 2019: Horarios y calendario para ver el Mundial de Motociclismo en Argentina

MotoGP Argentina 2019 EN VIVO | El Campeonato del Mundo de Motociclismo se llevará a cabo en el circuito de Termas de Río Hondo y reunirá a los mejores competidores de todo el mundo en las diferentes categorías, como son MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE. Las carreras podrás seguirlas EN VIVO a través de señal abierta y vía streaming por los canales que vamos a compartirte.

El MotoGP Argentina 2019, Campeonato del Mundo de Motociclismo, se disputará el domingo 31 de marzo pero los entrenamiento, para poner a prueba la pista y mejorar el tiempo de los competidores, se viene haciendo desde el viernes 29 de marzo.

El MotoGP Argentina 2019, uno de los campeonatos de motociclismo más importantes del mundo, se viene de marzo en el circuito de Termas de Río Hondo, en Argentina. Tres semanas antes, el 10 de marzo, se produjo el MotoGP de Catar en donde el piloto Andrea Dovizioso quedó en primer lugar.

Los entrenamientos del MotoGP Argentina 2019 que se vienen realizando desde el viernes 29 de marzo durarán hasta el sábado 30, dejando para el domingo 31 la carrera principal.

Viernes 29 de marzo

Moto3 FP1: 13:00 - 13:40

Moto2 FP1: 13:55 - 14:35

MotoGP FP1: 14:50 - 15:35

Moto3 FP2: 17:15 - 17:55

Moto2 FP2: 18:10 - 18:50

MotoGP FP2:19:05 - 19:50

Sábado 30 de marzo

Moto3 FP3: 13:00 - 13:40

Moto2 FP3: 13:55 - 14:35

MotoGP FP3: 14:50 - 15:35

Moto3 Q1: 16:35 - 16:50

Moto3 Q2: 17:00 - 17:15

Moto2 Q1: 17:30 - 17:45

Moto2 Q2: 17:55 - 18:10

MotoGP FP4: 18:25 - 18:55

MotoGP Q1: 19:05 - 19:20

MotoGP Q2: 19:30 - 19:45

Domingo 31 de marzo

Moto 3 WUP: 14:40 - 15:00

Moto2 WUP: 15:10 - 15:30

MotoGP WUP: 15:40 - 16:00

Moto3 Carrera: 17:00 (21 Vueltas)

Moto2 Carrera: 18:20 (23 Vueltas)

MotoGP Carrera: 20:00 (25 Vueltas)

Los entrenamientos y las carreras principales para el MotoGP Argentina 2019 podrás verlos EN VIVO a través de televisión abierta y vía streaming. El motociclista español, Marc Marquéz demostró que es uno de los favoritos, ya que quedó en el primer lugar en el primer libre. Por su parte el italiano, Andrea Dovizioso, marcó el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre en Argentina

Los entrenamientos, del sábado 30, podrás verlos EN VIVO por Telecinco y Esport3 mientras que el torneo oficial, que se realizará el domingo 31 en el circuito de Termas de Río Hondo, en Argentina se podrán seguir a través de Telecinco, TV3 en señal abierta y por streaming en DAZN. Esta última es conocida como el 'Netflix' de los deportes y ha apostado enormemente por el deporte de dos ruedas. El precio para adquirirlo es de 4,99 euros al mes y con el primer mes gratis.

Durante todo el viernes 29, decenas de competidores del MotoGP Argentina 2019 han participado en los entrenamientos libres para probar el estado de la cancha, para practicar y mejorar sus tiempos en cara al campeonato del domingo 31. Acá te mostramos un cuadro de los tiempos y posiciones en la que quedaron los motociclistas, para que puedas tener una mejor visión de quienes podrían ser lo favoritos para ganar en sus respectivas categorías.

