Campos en el arco de Melgar ante Piratas

Angelo Campos no tiene tres amarillas como se especulaba en redes sociales y hoy será titular ante Piratas FC.. El portero tendrá la confianza del entrenador de Melgar, Jorge Pautasso, para atajar hoy desde la 1.15 p. m. en Olmos.

Los rojinegros necesitan sumar tres puntos para no alejarse más de los punteros del campeonato. La participación del equipo se ha puesto cuesta arriba. La Copa Libertadores está postergada , pero hay la obligación de ganar en casa a Junior de Barranquilla.

El empate ante UTC golpeó duro al equipo arequipeño. Por eso es que no puede ceder más puntos. La ventaja de los punteros es cada vez más amplia y darles caza se hará cada vez más difícil.

El campeón de la Copa Perú y Melgar cumplen una mala campaña hasta el momento. Los resultados no han sido buenos ni en casa ni afuera. Por la molestia mostrada por Pautasso se anticipa que hoy pondrá a sus mejores elementos en el campo de juego.

No hay tiempo para especular con menores. En la bolsa de minutos tiene 1072 y no hay problema con el tema. Es un hecho que hoy estará en el once titular Bernardo Cuesta, quien ha sumado 91 goles y tiene en la mira los cien.

Sin embargo, ese tema no es prioridad para el argentino, sabiendo que lo que necesita es sumar en equipo.

Eduardo Chirinos será el árbitro del cotejo.