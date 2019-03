Desgarradora declaración de la madre de Emiliano Sala: "No lo cuidaron como debieron"

Mercedes Taffarel, la madre de Emiliano Sala confesó estar envuelta en la tristeza y depresión después del trágico accidente en el que el delantero argentino perdió la vida, sin embargo, asegura que solo la justicia podría servir como una leve dosis de alivio.

El 21 de enero Emiliano Sala falleció, tras la caida al Canal de la Mancha de la avioneta que lo trasladaba de Nantes a Cardiff, desde entonces la familia del exfutbolista busca que se aclare las circunstancias del infortunio.

"No lo cuidaron, no como el Cardiff debería hacerlo con un jugador de 17 millones", manifestó la mamá de Sala al diario ‘L'Équipe’, dejando en claro que no tiene se mantendrá detrás del rastreo de los responsables de la muerte de su hijo de 28 años.

"Hoy estamos atrapados por la ira, pero también por la tristeza que durará toda la vida. Siento tristeza y dolor, pero también enojo. Hay demasiadas cosas que no están claras. Esperamos entender por qué y cómo murió Emiliano, si es culpa del aeropuerto, del piloto, de la negligencia del intermediario", enfatizó.

Asimismo, Mercedes Taffarel reveló cuál fue la última conversación que tuvo con el exjugador de Nantes, y los pormenores de cómo recibió la noticia de su desaparición, la cual duró 13 días.

"Había hablado con él antes de que subiera al avión y le dije que lo llamaría una vez que llegara al hotel en Cardiff. Un par de horas más tarde traté de localizarlo, pero ya no respondió. Intenté de nuevo media hora después, nada. Así que llamé al agente que me dijo que el avión había desaparecido”, sentenció la mamá de Emiliano Sala.