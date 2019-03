The Rock eligió a los tres mejores luchadores en la historia de la WWE

'The Rock', considerado como uno de los más grandes íconos que ha tenido la WWE y, actualmente, uno de los actores mejores pagados del cine en Estados Unidos, utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer a los luchadores que para él son los sobresalientes en la historia de la empresa.

Dwayne Johnson (su nombre verdadero) rememoró en su Instagram la pelea que sostuvo contra Hulk Hogan en WrestleMania 18 (2002), el cual fue denominado "Icon vs. Icon". El último domingo 17 de marzo se cumplieron 17 años de aquel mítico combate que cambió muchas cosas en la antigua WWF (World Wresting Federation) para dar paso a la actual WWE (World Wresting Entertainment).

"Estoy agradecido. El pasado fin de semana, WWE celebró el 17 aniversario de lo que se anunció como ‘ICONO vs ICONO’ para determinar quién pasaría a la historia como 'el más grande de todos los tiempos'", se lee en las primeras líneas de la publicación hecha por 'The Rock' en Instagram.

Fue su servidor contra ‘el Inmortal’ Hulk Hogan en WrestleMania. Lo que hizo que ese combate fuese tan especial fue que no había un campeonato en juego. Solo dos hombres, dos carreras y 85,000 personas que formaron el público más eléctrico frente al cual el tenido ocasión de luchar", añadió.

¿Quiénes son los tres mejores luchadores de la WWE para 'The Rock'?

"Mi amigo y héroe de la infancia, Hulk Hogan, me pasó la antorcha esa noche histórica para situarme como 'el mejor de todos los tiempos'. Pero la verdad es que, para mí, los 'mejores de todos los tiempos' son los tres hombres que abrieron el camino para mí y para muchos otros en la lucha libre profesional: Hulk Hogan, Ric Flair y Steve Austin", expresó la estrella de Hollywood en su perfil de Instagram.

"Trabajé muy duro, conecté con los fans y me tomé un respiro. Estoy agradecido de que ellos, los 'mejores de todos los tiempos', reconocieran lo que tenía para ofrecer y me pasaran su antorcha. Estoy agradecido", finalizó 'The Rock', quien regaló grandes batallas en la WWE, sobre todo en la Era Attitude, considerada la mejor etapa de la historia de la compañía de Vince McMahon.