Julinho a Alan Diez tras debatir de Benavente: “No hables cosas que no son” [VIDEO]

Cristian Benavente no recibió el llamado de Ricardo Gareca a la selección peruana para los amistosos contra Paraguay y El Salvador. En el programa ‘Fox Sports Perú’ debatieron y armaron algunas hipótesis del por qué el jugador del Pyramids FC de Egipto no fue tomado en cuenta, incluso cuando el DT de la ‘bicolor’ fue a conversar con él en persona. El video fue compartido en Youtube.

Uno de los argumentos que habría respondido a la no convocatoria de Benavente tendría que ver con el nivel futbolístico de la liga egipcia. Peter Arévalo lanzó la hipótesis de que Ricardo Gareca fue a visitar al futbolista peruano para ver cómo era el nivel competitivo en esa liga y al no convencerlo terminó sacando de la lista al ‘Chaval’.

El debate se encendió cuando el periodista Mauricio Loret de Mola expresó que Cristian Benavente cambio de liga por intereses económicos, y no con miras a seguir creciendo futbolísticamente. “Benavente puso por encima sus intereses que su convicciones, era uno de los mejores jugadores de la liga belga”, apuntó.

Julinho interrumpió y refutó ese argumento defendiendo la posición de ‘Bena’ que priorizó su estabilidad económica.

“Aparece la Liga francesa y te paga 1 millón de dólares, aparece una Liga egipcia y te paga tres millones de dólares. ¿Qué haces?”, lanzó el ex futbolista de Sporting Cristal.

Julinho se apoyó en su calidad de ex jugador argumentando que a veces las oportunidades no se repiten y lo económico debe primar en algunas ocasiones. “Hay una familia por detrás, tú no sabes las necesidades”, explicó

El debate llegó a su punto más alto luego de que Alan Diez interviniera y sostuviera que la posición de Julinho solo se basaba en el dinero y no en el desarrollo de la carrera. “Conocemos que Julinho siempre es la platita".

Al ex Sporting Cristal no le gustó esto y pidió que no hablen “cosas que no son”; “no me puedes dejar delante del público que todo es la plata”, replicó en evidente incomodidad.