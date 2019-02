Melgar vs Caracas FC: Joel Sánchez y Giancarlo Carmano calientan el partido

Operación Caracas. Joel Sánchez y Giancarlo Carmona son dos jugadores referentes en el Melgar, uno impone respeto en la zona defensiva, y el otro es el creador en el medio campo. El cuadro 'Dominó' busca su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Ambos jugadores analizaron a su rival y sostuvieron que el partido no será nada fácil así hayan ganado en el duelo de ida.

“Caracas es un equipo que juega directo, que desde el arquero intenta llegar a la otra cancha y en la segunda pelota tratan de tener el dominio del balón, creo que debemos estar muy atentos en ese sentido...”, indicó el volante dominó.

“Después del partido ellos jugaron ante Delfín, no se va a mostrar así porque ahí el Delfín debía meter un gol y los tenía en su área. Ahora no será así, esperemos nosotros estar muy concentrados, sé que va ser muy difícil el partido y poder mantener el orden”, manifestó Joel Sánchez para Movistar Deportes.

Otro referente en el equipo dirigido por Pautasso, es Giancarlo Carmano que con su seguridad y temple ayudó al Melgar a meterse en la pelea de la clasificación de la fase de grupos.

“La idea es que no nos conviertan pero eso no significa que vamos a renunciar al ataque. Creo que será un partido muy similar al que jugamos en Chile, pero creo que Caracas tiene más idea de juego que U de Chile”, apuntó el ex Universitario de Deportes.