América vs Pachuca EN VIVO: se enfrentan este martes en el Estadio Azteca por la ida de los octavos de final de la Copa MX Clausura 2019 a las 10:15 pm. (hora peruana).

América llega entonado a este encuentro de octavos de final pues en su último encuentro de Liga MX goleó 3-0 sobre Lobos BUAP de Beto Da Silva, lo que les permitió ingresar a la zona de clasificación a la liguilla final. 'Las Águilas' miran ambos torneos con la misma seriedad, ya que de campeonar la Copa MX estarían rompiendo una racha de 45 años sin lograrlo.

Otro elemento motivador para los dirigidos por Miguel Herrera es que sus atacantes Roger Martínez y Henry Martín pasan por un buen momento. Su nuevo delantero, el chileno Nicolás Castillo se estrenó como anotador 'americanista', con nada más y nada menos que un doblete ante los 'licántropos', sin embargo no ha sido considerado para este cotejo dentro de la nómina de convocados.

América logró su clasificación a esta instancia apoderándose del primer lugar del Grupo 4, superando a San Luis de Potosí que quedó en segundo puesto y al Necaxa, eliminado del certamen.

Por su parte, Pachuca ha dado un vuelco total a su juego desde la llegada del argentino Martín Palermo a la dirección técnica. El equipo luce más intenso, con más presión alta y más agresivo en la marca. Este buen momento los ha colocado en la sexta posición de la Liga MX y se perfilan como animadores y grandes candidatos en la liguilla final.

"Con todos tendremos atención, no existe solamente una especial marca, tanto nosotros con los que puedan estar, como ellos saben de la calidad que tenemos también. Estamos llegando bien, llegamos motivados, contentos de disputar esta nueva ronda de la Copa MX, y esperamos como siempre al mejor América", aseguró Víctor Guzmán, mediocampista 'tuzo'.

El cuadro que logre superar esta llave se enfrentará al equipo que resulte ganador de la serie entre Chivas y San Luis por los cuartos de final de la Copa MX.

El América vs. Pachuca, será uno de los cotejos que tendrá la Copa MX, está programado para las 10:15 p.m. (hora peruana)

Para poder presenciar este compromiso en Perú, podrás recurrir a la señal de ESPN Play Sur.

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Copa MX, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

América: Marchesín; Vargas, Ortega, Valdez, Sánchez; Guido, Córdova, Renato, Benedetti; Roger, Martín.

Pachuca: Moreira; Hernández, Murillo, Aguirre, Martínez; Sagal, Tapias, Figueroa, Orona; Dávila, Ulloa.

Si quieres seguir en Internet el América vs. Pachuca, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.