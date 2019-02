WWE Elimination Chamber 2019 EN VIVO: Daniel Bryan retiene el Campeonato de la WWE

En una intensa pelea, 'The new' Daniel Bryan retuvo el Campeonato mundial de WWE al salir victorioso de la Cámara de la eliminación y superar a AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi Kingston, Randy Orton, y Samoa Joe.

En el último episodio de SmackDown, Randy Orton se ganó el derecho de entrar último a la pelea tras ser el último sobreviviente en un desafio entre las superestrellas participantes en la Cámara.

El primero en ingresar fue el favorito del público, Kofi Kingston, que llegó acompañado por sus compañeros de New Day, Xavier Woods y Big E. Luego ingresaron Hardy, Styles, Joe y Orton.

El último en ingresar a la cámara fue el campeón defensor del 'título ecológico' que llegó acompañado de su 'guardaespaldas' Eric Rowan. Tras su anuncio, los árbitros evitaron que el gigante se ubique cerca del área del ring, buscando que no interfiera con el desarrollo de la lucha. Las protestas de Bryan fueron furiosas aunque inútiles, su compañero fue enviado a los vestuarios.

Iniciaron las acciones Daniel Bryan y Samoa Joe, que se lanzaron sus mejores ataques, destacando el llaveo de la 'máquina samoana' que utilizando múltiples llaves redujo al campeón.

Tras minutos de intensa pelea ingresó Kofi Kingston, que enfocó su ataque en Joe, mientras Bryan huía de la lucha. Luego le llegó el turno de ingresar al excampeón AJ Styles.

En un momento de la lucha, Joe atrapó a Kingston en su candado más letal, el Coquina Clutch. Sin embargo, el nacido en Ghana consiguió romper el agarre, situación que fue aprovechado por Styles para aplicar el 'antebrazo fenomenal' y eliminar a la 'máquina samoana'.

Al instante ingresó Jeff Hardy que regaló buenos momentos en la lucha, como un 'swanton bomb' desde las cámaras. Lamentablemente para el enigma, no vio venir a Daniel Bryan, que lo conectó con su 'super rodillazo' para eliminarlo. Inmediatamente ingresó Randy Orton.

Fue precisamente la 'víbora' quien eliminó al 'fenomenal' tras revertir un ataque en las cuerdas en un RKO. Un descansado Randy Orton se imponía a sus agotados enemigos.

No fue hasta que el héroe de la noche, Kofi Kingston, consiguió revertir un RKO en una patada 'Trouble in Paradise' para eliminar a la 'víbora'. El público aplaudía al miembro de New Day. El milagro parecía posible.

Luego de minutos de intensa pelea, el campeón cayó de una de las cámaras y Kofi intentó una plancha. Sin embargo, Bryan evitó el ataque por lo que el de Ghana 'cayó en una piscina sin agua' y recibió un 'super rodillazo', con lo que eliminó a Kingston.

Al final del encuentro, Rowan llegó para ayudar al campeón a salir de la cámara, mientras que los miembros de New Day hicieron lo propio para mostrar su apoyo a su compañero. El estadio entero s unió al grito de 'Thank you Kofi' por la excelente lucha que brindó.

Con este resultado, Daniel Bryan retiene el título y apunta a llegar con su 'Campeonato ecológico' a Wrestlemania.