Renzo Reaños denuncia negligencia médica que lo dejó fuera del fútbol [VIDEO]

El futbolista peruano Renzo Reaños está viviendo un verdadero drama personal. El exfutbolista de Alianza Lima publicó un video en su cuenta de Facebook en el que acusa al doctor Luis Cotillo de haber incurrido en negligencia médica mientras le trataba una rodilla lesionada y que además lo está denunciando por extorsión.

Según cuenta Reaños, mientras jugaba en Sport Rosario sufre de una lesión en una de sus rodillas que le impidió jugar fútbol desde hace dos años. El médico Luis Cotillo operó 5 veces a Reaños y habría incurrido en negligencia al retirarle los clavos antes de tiempo.

Con una visible tristeza, el futbolista admite que no tiene dinero dado que ha estado mucho tiempo sin jugar y que hace unos días se comunicó con Cotillo para buscar apoyo con la matrícula de sus hijos. La respuesta del galeno fue una denuncia contra el futbolista por extorsión.

"Tengo mucha paciencia. No soy ningún delincuente. Me afecta y estoy procediendo a denunciarlo por lo que me está acusando y por negligencia médica, porque por él estoy mal. Nunca quise denunciarlo por negligencia", aseguró Reaños.

Finalmente y con lágrimas en los ojos, Reaños afirmó que aún tiene la esperanza de volver a los campos de fútbol. "Me considero un guerrero, yo quiero jugar al fútbol. Ojalá Dios me lo permita. Mis amigos del fútbol saben que cuando uno no consigue equipo es doloroso. Estoy lesionado, sin plata y sin poder jugar, que es lo más lindo", sentenció el lateral.