Facebook: Ronaldo menospreció al fútbol americano previo a la final del Super Bowl

Los Patriotas de New England y Los Carneros de Los Ángeles se enfrentarán este domingo 3 de febrero en la esperada final del campeonato NFL (National Football League). La expectativa por conocer al ganador de la temporada 2018 de la edición 53 del Super Bowl LIII 2019 está centrada en Estados Unidos y también en gran parte de México y Canadá.

Sin embargo, hay algunos espectadores que no les interesa este deporte como es el caso del exdelantero brasileño Ronaldo. El actual dueño del club Real Valladolid de España que paseó su fútbol por clubes gigantes de Europa como PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, AC Milan y que además, salió campeón del mundo en 1994 y 2002, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook donde menosprecia al fútbol americano.

“Alguien me puede explicar por qué llaman este deporte de fútbol si eso no es una bola y no juegan con el pie?”, escribió el ‘Fenómeno’ acompañado de un balón de fútbol americano. La publicación de la leyenda brasileña ha logrado miles de reacciones en Facebook con mensajes de apoyo e indignación de parte de los usuarios.

Pese a la maquinaria publicitaria de los organizadores del Super Bowl LIII 2019 por darlo a conocer a nivel mundial, no se ha logrado las exportación que se desea con el fútbol americano. A diferencia del béisbol, el baloncesto o el voleibol, disciplinas de origen estadounidendes que si gozan de gran popularidad en otros países.

Dato: Ronaldo es el segundo máximo goleador histórico de la selección brasileña con 67 goles, ubicándose a diez de los logrados por Pelé.