Atlas vs Pumas EN VIVO: por la cuarta fecha de la Copa MX

Atlas vs Pumas se enfrentan este miércoles en el estadio Jalisco por la cuarta ronda del Grupo I de la Copa MX Clausura 2019 a las 10:00 pm. (hora peruana).

El Grupo I es uno de los más apretados de la Copa MX Clausura 2019, los 3 equipos que la integran tienen 3 puntos y las mismas posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Pumas y Atlas tienen la oportunidad de despuntarse en el liderato.

En el partido anterior entre ambos cuadros, Atlas sorprendió a los 'Auriazules' en el Estadio Olímpico Universitario por 1-0. Sin embargo, 'Los Zorros' no pudieron revalidar esta victoria ante Leones Negros, tercer miembro del Grupo I.

Atlas, podría contar con la presencia de Anderson Santamaría, zaguero de la selección peruana, quien ya anotó su primer gol con el equipo 'rojinegro'. El defensor abrió el marcador en el triunfo por 3-1 sobre los Lobos BUAP por la cuarta jornada de la Liga MX.

Por su parte, Pumas buscará levantar cabeza en un año en el que solo han conseguido un triunfo (a Leones Negros por 2-0). En 4 fechas jugadas de la Liga MX, solo han sumado 2 unidades, producto de empates ante Tiburones Rojos y el rival de esta noche, Atlas.

Atlas vs Pumas: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa MX Clausura 2019?

El Atlas vs Pumas, será uno de los cotejos que tendrá la Copa MX Clausura 2019, está programado para las 10:00 p.m. (hora peruana)

Atlas vs Pumas: ¿qué canal pasará el partido por la Copa MX Clausura 2019?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de Univisión y TDN.

¿Dónde ver EN VIVO el Atlas vs Pumas por la Copa MX Clausura 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Copa MX Clausura 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Horarios del Atlas vs Pumas EN VIVO ONLINE por la Copa MX Clausura 2019:

Perú - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Atlas vs Pumas?

LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.