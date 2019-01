WWE Royal Rumble 2019 EN VIVO: Esta es la cartelera completa del evento

WWE Royal Rumble 2019 (desde las 7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Fox Action) tiene como atracción principal la batalla real de hombres y de mujeres que determinarán a los retadores del título mundial en Wrestlemania, sin embargo, el evento también ofrece una serie de tremendas luchas por los campeonatos de la empresa.

¿Cuál es la cartelera de Royal Rumble 2019?

Lucha por el Título Universal

Brock Lesnar (c) vs. Finn Bálor

Una lucha que ha sido catalogada como 'David vs Goliat', Bálor busca recuperar el título que nunca perdió y al frente tendrá al campeón más dominante de los últimos tiempos en WWE. Más detalles sobre este combate en esta nota.

Lucha por el Título de WWE

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

'El nuevo Daniel Bryan' continúa con su errático comportamiento y quiere acabar de una vez por todas con AJ Styles. El 'Fenomenal' necesitará hacer uso de todas sus armas para recuperar el campeonato que perdió por una trampa artera de Bryan.

Lucha por el Título de Mujeres de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks

La excampeona de UFC quiere mantener su buen momento en WWE, pero no la tendrá fácil ante 'The Boss'.

Lucha por el Título de Mujeres de SmackDown

Asuka (c) vs. Becky Lynch

'The Man' ha iniciado una revolución en la división femenina de WWE y para concretarla necesita recuperar el título que perdió a manos de la 'Emperatriz del mañana' con ayuda de Ronda Rousey.

Lucha por el Título de los Estados Unidos

Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura

Rusev y Nakamura vuelven a competir por el título de Estados Unidos que ganó el búlgaro hace pocas semanas. No se descarta que ambos puedan participar también en el Royal Rumble.

Fatal-4-Way por el Título Crucero de WWE

Buddy Murphy (c) vs. Kalisto vs. Akira Tozawa vs. Hideo Itami

La defensa más importante de Murphy desde que ganó el título en su natal Australia. Para salir airoso deberá contrarrestar estilos muy diferentes de lucha pues al frente tiene dos japoneses y un mexicano.

Lucha por los Títulos en Pareja de SmackDown

The Bar (c) vs. The Miz y Shane McMahon

The Miz logró su cometido de convencer a Shane McMahon de hacer pareja con él y como primera gran prueba enfrentarán a un Sheamus y Cesaro que siempre dan el todo por el todo y que también han sido campeones en RAW.

Royal Rumble 2019 Match de 30 mujeres

30 de las mejores luchadoras del mundo entrarán al ring y solo una saldrá como retadora de la campeona que elija en Wrestlemania.

Royal Rumble 2019 Match de 30 hombres

Solo 1 tendrá la oportunidad de entrar al prestigioso club de ganadores del Rumble a lo largo de la historia. Quien resulte vencedor retará al campeón de su elección en Wrestlemania.

¿Qué superestrellas han sido confirmadas para el Royal Rumble 2019 masculino?

Hasta ahora se ha confirmado la presencia de 20 luchadores:

-R-Truth

-Dean Ambrose

-Seth Rollins

-Samoa Joe

-Drew McIntyre

-Kofi Kingston

-Titus O'Neil

-Big E

-Xavier Woods

-Apollo Crews

-Baron Corbin

-Elias

-Jinder Mahal

-Jeff Hardy

-Bobby Lashley

-Andrade "Cien" Almas

-Rey Mysterio

-Mustafa Ali

-Randy Orton

19 luchadores han sido confirmados para el WWE Royal Rumble 2019, dejando 11 espacios libres para gladiadores no anunciados, sorpresas o regresos.

¿Qué superestrellas han sido confirmadas para el Royal Rumble 2019 femenino?

Hasta ahora se ha confirmado la presencia de 23 luchadoras:

-Carmella

-Natalya

-Bayley

-Naomi

-Alexa Bliss

-Lana

-Lacey Evans

-Ember Moon

-Nikki Cross

-Tamina

-Billie Kay

-Peyton Royce

-Ruby Riott

-Dana Brroke

-Sarah Logan

-Liv Morgan

-Charlotte Flair

-Mickie James

-Alicia Fox

-Nia Jax

-Mandy Rose

-Sonya Deville

-Zelina Vega

WWE Royal Rumble 2019: horarios para ver la batalla real EN VIVO

Perú - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

​México - 5:00 p.m. KickOff | 6:00 p.m. Evento principal

Colombia - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Ecuador - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Argentina - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

Chile - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

​Brasil - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

España - 00:00 a.m. KickOff | 1:00 a.m. Evento principal (Lunes)

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

WWE Royal Rumble 2019: canales para ver la batalla real EN VIVO

Fox Action y WWE Network previa subscripción

Internet ¿Dónde seguir el WWE Royal Rumble EN VIVO ONLINE?

Puedes seguir el minuto a minuto del WWE Royal Rumble 2019 EN VIVO a través del minuto a minuto de larepublica.pe.