Royal Rumble 2019: excampeón en la WWE regresaría para el esperado evento

Los detalles de la trigésima edición del Royal Rumble siguen alterando a los fanáticos de la WWE, y es que contra todo pronóstico se vocea el retorno de uno de los luchadores favoritos para la afición, quien estaría dispuesto a llevarse el título en el combate masculino de 30 competidores.

El Chase Field de Phoenix de Arizona será escenario del regreso de Hornswoggle a la Royal Rumble, de acuerdo con las declaraciones del periodista Mike Johnson, quien anunció que Dylan Postl se habría preparado durante un largo periodo para regresar a esta lucha.

"Parece que lo que empezó como una broma se ha hecho realidad, ya que ayer me llamaron para decirme que tenía razón y que se espera la aparición de Hornswoggle en Royal Rumble... La verdad es que no me han dado más información acerca de si va a regresar a la empresa, o de posibles planes de futuro con WWE, solo que es una aparición sorpresa en el show del domingo”, expresó.

De esta manera, Hornswoggle de 32 años se reintegraría al ring, después de dos años de ausencia, ya que en su trayectoria se consideran diez años seguidos en la lucha (desde entre 2006 y 2016).

Asimismo, confirmarse su presencia en la pelea masculina del Royal Rumble, tendría como contrincantes a Drew McIntyre o Seth Rollins.

Una de las características del certamen de peleas, es el retorno de diversas figuras 'retiradas'. En la edición del 2018, Rhyno, el regreso de The Hurricane y el legendario Rey Mysterio captó la atención.