Pacquiao vs Broner EN VIVO: El regreso de la leyenda filipina a Las Vegas

La leyenda viviente del boxeo Manny Pacquiao se enfrenta a 'The Problem' Adrien Broner, en una pelea en la que está en juego algo más que un campeonato. 'Pacman' quiere regresar su nombre a la cima de los rankings y demostrar que a los 40 años aún sigue siendo el atleta que asombró al mundo con sus increíbles combates.

Por su parte, Broner tiene la oportunidad de sorprender al mundo, utilizando a Pacquiao como 'escalón' en su prometedora carrera. 'The Problem' no es ningún novato, ha ostentado varios títulos mundiales, entre ellos el ligero junior de la WBO, el ligero de la WBC y el welter ligero de la WBA. Además, es considerado como el cuarto mejor welter ligero del mundo y como el quinto mejor peleador libra por libra del mundo según The Ring.

La diferencia de edad ha sido un tema recurrente en el debate sobre el resultado de esta pelea. Pese a que se mantiene en excelente forma, Pacquiao ya tiene 40 años de edad y se mide ante un peleador 11 años menor, que, si bien es cierto tiene menos experiencia, tiene un nada deleznable récord de 33 peleas ganadas, 3 perdidas, 1 empate y 1 no contest.

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner | Pesaje oficial

El retador, Adrien Broner, fue el primero en subirse a la báscula. El aparato arrojó que el estadounidense llega a los 146.5 libras (66.4 en kilos).

Por su lado, el peso del vigente campeón, Manny Pacquiao, es de 146 libras (66.2 en kilos) a menos de 24 horas del importante combate. De esta manera, 'Pacman' y 'The Problem' ya están preparados para la pelea del sábado.

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner ONLINE: Cartelera

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

- Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

- Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

- Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

- George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

- Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

- Destyne Butler vs TBC (peso welter)

Manny Pacquiao vs Broner | ¿Cuánto pagan las casas de apuesta?

El claro favorito es el actual campeón welter Manny Pacquiao. Según conocedores, el resultado más probable es que 'Pacman' gane por decisión a 'The Problem'. Pacquiao paga solo 100 dólares por cada 280 dólares apostados por su triunfo.

Por otro lado, una victoria del retador paga 230 dólares por cada 100 apostados, convirtiéndolo en una apuesta de mucho riesgo pero que hará ganar mucho dinero si se llega a dar el 'batacazo'. Entérate los promedios de las casas de apuesta aquí.

Manny Pacquiao vs Broner | Pacquiao no piensa en el retiro

Manny Pacquiao,actual campeón mundial de peso welter de la WBA, no se amilana por la juventud de su oponente. Durante la conferencia de prensa en su llegada a Las Vegas, dejó en claro que a sus 40 años se siente mejor que nunca y que no piensa en 'colgar los guantes'.

“Me siento muy emocionado por la pelea del sábado. Estoy listo para Broner. El 40 es sólo un número para mí", señaló 'Pacman'. Mira aquí sus declaraciones al respecto.

Manny Pacquiao vs Broner | La amenaza del entrenador de Broner para Pacquiao

Durante una de las típicas conferencias de prensa para promocionar el combate, ambos pugilistas se mostraron serenos y concentrados en dar lo mejor de sí en el ring. Sin embargo, fue Kevin Cunningham, el entrenador de Adrien Broner, quien le puso 'sazón' a la pelea con una atrevida declaración. "Vamos a mandar a Manny Pacquiao de vuelta al Senado", señaló Cunningham. Revisa aquí las declaraciones completas previo al Pacquiao vs Broner.

Manny Pacquiao vs Broner | Así recibió Las Vegas a Manny Pacquiao

El legendario boxeador filipino, Manny Pacquiao, ya está en Las Vegas para enfrentarse este sábado a Adrien Broner. Tanto 'Pacman' como Broner llegaron al MGM Grand Garden Arena este martes para participar de la conferencia de prensa del combate que se llevará a cabo el sábado 19 de enero. La llegada de Pacquiao a Las Vegas fue muy anticipada y el recibimiento del filipino fue más que cálido. Así fue recibido previo a la conferencia de prensa del encuentro.

Manny Pacquiao vs Broner | ¿Quién es Adrien Broner?

Broner es un pugilista estadounidense de 29 años que cuenta con un récord de 33 victorias (26 por nocaut y 7 por decisión) y 3 derrotas (un nocaut y dos por decisión). Ha sido campeón en tres pesos distintos: Superpluma, ligero y wélter. Este último lo perdió por ko ante Marcos Maidana.

El retador se caracteriza por ser un peleador muy agresivo y que siempre va para adelante buscando llevar a su oponente contra las cuerdas. Esta cualidad de Broner se refleja en su temperamento, que en más de una ocasión ha calentado las previas a sus peleas. Es un bocazas vendedor. Revisa aquí su prestigiosa carrera.

Manny Pacquiao vs Broner | Así se prepara Pacquiao para la pelea

Manny Pacquiao se prepara para enfrentar al norteamericano Adrien Broner este sábado 16 de enero. Manny Pacquiao se entrena con las intenciones de volver a tener una oportunidad de enfrentar a Floyd Mayweather en un futuro muy cercano. La carrera del senador filipino está llegando a su ocaso y esta es probablemente una de sus últimas peleas. Revisa aquí los detalles de su entrenamiento y alimentación.

¿Cómo ver en vivo la pelea entre Manny Pacquiao vs Adrien Broner?

Si quieres ver la pelea por el título Peso Wélter de la WBA (Asociación Mundial de Boxeo AMB), debes contar con Fox Premium EN VIVO. Este es un paquete especial de la reconocida cadena de FOX en la que se puede sintonizar canales como Fox Action y Fox Series.

Es precisamente en Fox Action donde se emiten en vivo los eventos de Boxeo a nivel de Latinoamérica. Para adquirir el servicio en Perú debes pagar 35 soles agregados a tu servicio de cable. A continuación, lista de canales que transmitirán la pelea de boxeo EN VIVO por país:

Perú - Fox Action

Colombia - Fox Action

Argentina - Fox Premium Action

México - Fox Premium Action y Tv Azteca (en diferido)

Uruguay - Fox Premium Action

Chile - Fox Sports 1

Costa Rica - Fox Action

Ecuador - Fox Action

Estados Unidos - PPV Showtime

¿A qué hora comienza la pelea de boxeo entre Manny Pacquiao vs Adrien Broner?

Estos son los horarios de la lucha para Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Perú: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (20 de enero)

México: 8.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p .m.

Nicaragua: 8.00 p. m.

¿Dónde ver la pelea de Manny Pacquiao vs Broner EN VIVO por Internet?

