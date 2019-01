Pacquiao vs Broner: todo lo que debes saber sobre el duelo por el título mundial de peso wélter

Manny Pacquiao vs Adrien Broner EN VIVO | El 2019 inicia con una de los enfrentamientos de box más esperados de los últimos años, nos referimos al duelo que protagonizarán 'Pac-Man' y 'The Problem'. Ambos se medirán este 19 de enero en el MGM Grand de Las Vegas por el cinturón peso wélter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). La cobertura para España, México, Colombia, Argentina y todo Latinoamérica estará a cargo de Fox, mientras que el servicio PPV Showtime se encargará de la transmisión en Estados Unidos.

La última vez que Manny Pacquiao pisó un cuadrilatero de boxeo fue en julio del 2018 en el Axiata Arena, Kuala Lampur, Malasia. En aquel duelo de box, 'Pac-Man' noqueó al argentino Lucas Matthysse en el séptimo round y de esa forma se convirtió en el campeón de peso wélter. Ahora, el filipino tiene que defender su título contra Adrien Broner, quien quiere tener un segundo reinado en esa división.

El Manny Pacquiao vs Adrien Broner presenta diversos números por cada parte. Por ejemplo, 'Pac-Man' llega con un récord de 60 victorias, de las cuales 39 fueron por nocaut. Por su parte, 'The Problem' presenta 33 triunfos, de los cuales 24 fueron por nocaut.

Recordemos que el Manny Pacquiao vs Adrien Broner se desarrollará este sábado 19 de enero; sin embargo, los dos boxeadores ya se vieron las caras durante la conferencia de prensa. En esa reunión con los periodistas, el filipino aseguró que nunca más volverá a caer por nocaut, esto en clara alusión al enfrentamiento que perdió frente al mexicano Juan Manuel Márquez hace seis años.

"Creo que Broner ha estado viendo las peleas de Márquez, sé que va a querer noquearme, pero estoy listo para eso. Lo que pasó en esa pelea no volverá a suceder, fue un error y no pasará una vez más, aprendí de ese error, trabajamos en eso en este campamento", señaló Manny Pacquiao frente a Adrien Broner.

Pacquiao y Broner brindaron declaraciones durante la conferencia de prensa. (Foto: AFP)

Manny Pacquiao vs Adrien Broner: ¿'Pac-Man se retirará tras el enfrentamiento?

Manny Pacquiao cree que a los 40 años aún puede dar fuertes y veloces golpes, los cuales lo han llevado a ganar ocho títulos del mundo. Es por ese motivo que se animó a desafiar a uno de los boxeadores más polémicos de los últimos años, el estadounidense Adrien Broner.

'Pac-Man', quien además de ser boxeador es senador de Filipinas, sostuvo que todavía no ve la posibilidad de retirarse y que luego del Manny Pacquiao vs Adrien Broner buscará vencer a otros campeones, como el mexicoamericano Mikey García.

"Esta es mi primera pelea con 40 años y la verdad que mi cuerpo no ha resentido para nada el campamento. Voy pelea a pelea, pero luego de Broner, podemos hablar de otros rivales. Yo amo al boxeo y por ello me siento muy feliz en el previo a este combate", señaló Manny Pacquiao en una entrevista con la AFP.

Recordemos que Manny Pacquiao (60-7-2) peleará contra Adrien Broner (33-3-1) por el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cual obtuvo el filipino tras ganarle al argentino Lucas Matthysse en julio del año pasado en Malasia.

"En mi última pelea gané por KO y eso quiere decir que mantengo el poder en mis puños que me hizo vencer a grandes boxeadores. Claro, no me confío de Broner, quien es un rival muy complicado y fuerte", sostuvo Pacquiao, quien nuevamente tendrá en su esquina al veterano entrenador Freddy Roach, con quien tuvo diferencias el año pasado luego de que éste le recomendara colgar los guantes.

Manny Pacquiao vs Adrien Broner: Conferencia de prensa

Manny Pacquiao vs Adrien Broner: 'The Problem' calienta la previa

En sus inicios, Adrien Broner fue llamado como el nuevo rostro del box afroamericano; sin embargo, tuvo derrotas clave frente al argentino Marcos Maidana y el estadounidense Shawn Porter, las cuales frenaron su crecimiento. A esto se su sumaron los problemas con la ley y rápidamente fue catalogado como un personaje problemático.

En diciembre del 2018 fue arrestado en Florida tras no asistir a una citación en una corte por una deuda millonaria que tenía con una joyería. Por tal motivo, Adrien Broner cree que una victoria frente a Manny Pacquiao relanzaría su carrera.

"Una victoria ante Pacquiao es necesaria para relanzar mi carrera. Todos lo dan a él como favorito en este combate, pero yo estoy enfocado en hablar menos basura y demostrar que soy un gran boxeador", manifestó Adrien Broner en una entrevista a la AFP.

Recordemos que en sus buenas épocas, Adrien Broner fue comparado con Floyd Mayweather Jr. "La gente me siente asociando con Floyd, pero él está retirado y yo estoy vigente. No han visto lo mejor de mí todavía. Mi arsenal llega completo y ahora tengo más experiencia sobre lo que debo y no debo hacer en el ring. Este combate es el más importante de mi carrera. Lo que me ha pasado me ha cambiado la vida y ahora puedo decir que el boxeo es, simplemente, la energía que me mantiene a tope, agregó 'The Problem'.

Broner cree que de ganarle a Pacquiao, su carrera tomaría vuelo nuevamente. (Foto: AFP)

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner ONLINE: Fecha, hora y canal

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner en Argentina: 23:00 horas - Fox Action EN VIVO ONLINE

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner en Chile: 23:00 horas - Fox Sports 1 EN VIVO ONLINE

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner en Costa Rica: 20:00 horas - Fox Action EN VIVO ONLINE

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner en Colombia: 21:00 horas - Fox Action EN VIVO ONLINE

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner en Ecuador: 21:00 horas - Fox Action EN VIVO ONLINE

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner en Estados Unidos: 21:00 horas - PPV Showtime EN VIVO ONLINE

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner en España: 03:00 horas (domingo) - Fox Action EN VIVO ONLINE

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner en México: 22:00 horas - Fox Action EN VIVO ONLINE

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner en Uruguay: 23:00 horas - Fox Action EN VIVO ONLINE

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner ONLINE: Cartelera

- Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

- Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

- Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

- Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

- George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

- Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

- Destyne Butler vs TBC (peso welter)