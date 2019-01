Pacquiao vs Broner: todo lo que perdería 'Pac-Man' si no le gana al americano

Este sábado 19 de enero se desarrollará uno de los enfrentamientos de box más esperados de los últimos meses, nos referimos al de Manny Pacquiao vs Adrien Broner. Este duelo será en Las Vegas y se pondrá en disputa el campeonato mundial de peso welter de la WBA, que está actualmente en manos del popular 'Pac-Man'.

Mucho se habla sobre el Manny Pacquiao vs Adrien Broner, pero hace algunas horas un tema puso los pelos de punta de millones de amantes del box. Y es que de no salir victorioso del encuentro contra el americano, Manny Pacquiao no podría cobrar su revancha contra Floyd Mayweather.

Peter Rivera, vicepresidente de PR Best Boxing, explicó al diario purtorriqueño El Nuevo Día que "es una pelea interesante. Adrien Broner es un peleador de calibre mundial, mucho más joven que Manny Pacquiao. Es una pelea bien pareja, en la que ambos se la juegan".

El promotor dijo que la probabilidad de que 'Pac-Man' se mida contra Mayweather, le agrega presión al boxeador filipino. “Manny Pacquiao tiene muchas otras cosas en juego aquí. No es solamente ganarle a Adrien Broner para mantenerse como una figura el boxeo mundial, sino que, si está en sus planes hacer una revancha contra Mayweather, no puede perder porque desaparecerá esa posibilidad", apuntó Rivera.

Como se recuerda, Mayweather y Pacquiao midieron fuerzas el 2 de mayo de 2015 en la que se consideró como la "Pelea del siglo". El enfrentamiento culminó con la victoria del estadounidense. Se voceó la posibilidad de una revancha entre ambos, pero hasta la fecha no ha sido confirmada. Para Rivera, una derrota en la carrera de 'Pac-Man', de 40 años, puede ser definitiva.

No obstante, el promotor afirma que entrenar al mando del estadounidense Freddie Roach le dará nuevo aire al boxeador filipino. Respecto a Adrien Broner, Rivera explicó que "este es el break de su vida. Broner sabe que tiene que ir a pelear".

Con él concuerda el puertorriqueño José “Sniper” Pedraza, quien asegura que el encuentro será una pelea interesante en la que cualquiera puede vencer. “Broner es habilidoso y tiene un estilo similar a Mayweather. No es igual, pero es parecido y está en su peak. Pacquiao, aunque es mayor que Broner, se mantiene bien y le queda boxeo. Aunque me inclino por Pacquiao (para ganar), es una pelea que podría irse para cualquiera”, sentenció el boricua.