Mannucci con refuerzos de peso

Gran expectativa causó ayer la llegada de los refuerzos extranjeros a la ciudad de Trujillo, quienes esperan dar lo mejor de sí en su nuevo equipo, el Carlos A. Mannucci, y pelear por la Liga 1.

De esta manera el cuadro tricolor quedó listo para iniciar desde hoy con su pretemporada bajo la dirección técnica de José Soto, y así llegar finos al debut del torneo 2019, en su regreso a Primera tras 24 años de ausencia.

Los jugadores que pondrán toda su experiencia son: el argentino Pablo de Miranda, ex Blooming de Bolivia, el uruguayo Gonzalo Ramos, ex Racing Club de su país; y el argentino Tulio Etchemaite, ex FBC Melgar, recién va a sumar hoy por la tarde.

Junto a Ramos y De Miranda también llegaron el argentino Joaquín Lencinas y el nacional Osnar Noronha.

“Estoy muy contento de poder jugar esta temporada por el team Mannucci. Vengo a dar todo de mí para hacer un gran torneo. Sé lo que costó llegar a Primera y trataremos de hacer un buen campeonato. Hablé con el técnico (José Soto) y vengo con mucha expectativa para pelear arriba”, sostuvo el charrúa Ramos.

Por su parte De Miranda dijo: “Sé qué significa Mannucci, es un equipo grande en el norte peruano, venimos a darlo todo. Vengo con ganas de trabajar, sumarme al equipo y serle útil al ‘profe’, a los compañeros y hacer lo mejor posible para Mannucci en esta temporada en Primera, empezar a trabajar duro para el inicio del torneo”, expresó el argentino.

El goleador

Quien también arribó con ganas de seguir haciendo historia con el conjunto trujillano fue el goleador tricolor Osnar Noronha.

El popular Paiche el año pasado marcó 21 goles y eso lo llena de fe de pelear por llegar a un torneo internacional con los carlistas.

“Estoy aquí con mucha expectativa y entregar ese mismo compromiso y ganas del año pasado. Este es un nuevo año y con mucha ilusión de afrontar la Primera. Ahora queda prepararnos para cumplir los objetivos trazados”, manifestó.

Finalmente dijo: “Vamos a trabajar muy fuerte para seguir marcando goles y festejar con los hinchas”.