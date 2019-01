Godoy le envió mensaje a Hohberg por fichar por Universitario [VIDEO]

Gonzálo Godoy llegó este viernes al Perú para ponerse a disposición del técnico Miguel Ángel Russo tras renovar con Alianza Lima. En el aeropuerto la prensa le consultó al defensa uruguayo sobre la decisión de Alejandro Hohberg de irse a Universitario de Deportes.

Primero, el zaguero uruguayo confesó que el exaliancista seguirá siendo su amigo aunque se haya ido al equipo rival para la temporada 2019 de la Liga 1.

“Lo de ‘Ale’ (Alejandro Hohberg) es un amigo que no tenía chamba es lo que le tocó. A mi me hubiese gustado que esté acá pero lo respeto, va a ser mi amigo siempre. Se fue al equipo rival le deseo éxitos, uno no se va a quedar sin trabajo tiene que dar de comer a la familia en eso lo apoyo y va a seguir siendo mi amigo”, aseguró Gonzálo Godoy.

Si le toca enfrentárselo en un ‘Clásico’, el defensa de 30 años no dudó que en el campo Hohberg será un rival más y puede irle con marca fuerte.

“Sí a uno le sorprende, uno no se puede meter en el bolsillo de cada uno, en la situación de cada uno. Él se sintió que se tenía que ir y por eso yo lo apoyo, la verdad que la amistad no tiene que ver en la cancha, en la cancha vamos a ser enemigos, pero fuera somos amigos... vamos a ver que pasa”, concluyó Gonzálo Godoy.