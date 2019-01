Andy Murray no aguantó las lágrimas al anunciar su retiro del tenis [VIDEO]

El fin de una gran carrera. El tenista Andy Murray brindó una conferencia de prensa previa al partido ante el español Roberto Bautista en el Australian Open 2019. Todo transcurría como una conferencia de rutina hasta que una pregunta lo cambio todo.

Ante la simple pregunta "¿Qué tal te encuentras?", el tenista tuvo una reacción que sorprendió a todos los presentes. Murray rompió en llanto y abandonó el recinto para luego volver y pedir disculpas con el exabrupto. Lo que vino no lo esperaba nadie.

"Estaré en el Australian Open y espero poder jugar en Wimbledon, el último torneo de mi carrera. He estado luchando mucho tiempo, no sé si podré soportar el dolor en mi cadera cuatro o cinco meses más", señaló el tenista escocés.

De esta manera, Andy Murray de 31 años, pone fin a una prolífica carrera en el 'deporte blanco'. El escocés ha sido campeón del Australian Open 5 veces, además ha ganado el Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en una ocasión.

"Ahora mismo, no tengo ni idea de cuándo se irá el dolor que tengo y necesito poner un punto y final a mi carrera para concienciarme. Creo que una vez he tomado esta decisión, puedo llegar a Wimbledon, que es donde me gustaría retirarme pero lo cierto es que ni siquiera sé si sería capaz de llegar hasta ahí", reconoció el tenista con lágrimas en los ojos.