Alianza Lima: Joazhiño Arroé abandonó el entrenamiento tras dura entrada de Duclós [VIDEO]

La dura pretemporada en Alianza Lima comienza a pasar factura ya que con la presencia del nuevo técnico, Miguel Ángel Russo, todos quieren mostrarse y a veces no miden su intensidad. Esto le sucedió al lateral izquierdo Francisco Duclós quien, en su afán de recuperar un balón, terminó golpeando a su compañero Joazhiño Arroé.

Arroé, quien regresó a Alianza tras una gran temporada con Sport Boys, recibió el esférico por la banda izquierda y no pudo evitar la fuerte entrada de Duclós. El impacto dejó sentido al volante de 26 años que tuvo que dejar la cancha acompañado del preparador físico Guillermo Cinquetti. El video de la acción se puede encontrar en Youtube.

La preocupación rondó la pretemporada de los íntimos pues Arroé no continuó el partido de práctica. No obstante, la lesión del jugador no es grave y mañana podría entrenar sin ningún problema.

También se pudo conocer que el estratega argentino, Miguel Ángel Russo viene probando a los jugadores en sus respectivas posiciones para concretar su 11 titular. En ese sentido, 'Joa' se viene perfilando como el elegido para darle el toque de fútbol al mediocampo blanquiazul y ser el 'cerebro' del equipo.

Video cortesía de Líbero.